總統府前元旦升旗典禮 周邊將三階段交管

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）為因應元旦升旗活動，台北市警察局交通警察大隊今天表示，12月31日晚間9時起至明年1月1日下午3時止，總統府周邊、北市中正區博愛路、寶慶路一帶，將實施三階段交管。

交通警察大隊發布新聞稿表示，為配合民國114年元旦總統府升旗典禮等活動需要，會場周邊區域及道路將實施交通管制措施。

在設備搭建期間，即時起至12月31日（星期二）晚間9時止，中正區凱達格蘭大道（重慶南路以東至懷寧街以西進行管制。

活動預演期間，12月30日（星期一）上午10時至下午5時，凱道（重慶南路以東至懷寧街以西）、重慶南路（寶慶路以南至貴陽街一段以北），執行管車不管人。

交通警察大隊指出，元旦升旗典禮則將實施三階段交管。

第一階段，管制時間為12月31日晚間9時至明年1月1日凌晨4時30分止；範圍為博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）及懷寧街（含）以西、貴陽街一段（含）以北；人、車管制，憑證入場。

第二階段，管制時間為明年1月1日凌晨4時至上午8時；範圍為博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段；進行車輛管制。

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第三階段，管制時間為明年1月1日上午8時至下午3時；範圍為寶慶路（不含）以南的重慶南路及懷寧街、公園路（不含）以西的凱道、貴陽街一段（不含）以北的重慶南路與懷寧街範圍內等相關路段；進行車輛管制。

交通警察大隊提醒，台北捷運公司自12月31日晚間10時起至明年1月1日上午8時止，關閉捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。（編輯：李淑華）1131229