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柯文哲4人交保被撤銷發回 北院下午3時開羈押庭
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彰化芳苑1蛋雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

2024/12/29 12:46（12/29 12:56 更新）
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彰化縣芳苑鄉1蛋雞場27日確診新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所人員28日完成撲殺清場及消毒。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年12月29日
彰化縣芳苑鄉1蛋雞場27日確診新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所人員28日完成撲殺清場及消毒。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年12月29日
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（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化縣芳苑鄉1蛋雞場27日確診新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所人員昨天完成撲殺清場及消毒，共撲殺1萬3645隻蛋雞。

彰化縣動物防疫所今天透過新聞稿指出，24日接獲此蛋雞場反映場內有雞隻異常死亡，立即派員進行移動管制，並採樣送驗，27日確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，昨天執行撲殺清場作業。

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動防所表示，近日各地天氣偏冷，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制、消毒等工作。

縣府呼籲，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，若被查獲不符防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善；屆期未改善者，若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽依規定將不予補償。（編輯：李淑華）1131229

#禽流感
#彰化縣動物防疫所
#動防所
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