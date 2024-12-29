高雄跨年吸引粉絲排隊 市府籲注意安全與保暖

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）2025高雄跨年晚會的舞台工程正在收尾階段，但現場已有粉絲排隊。高市府表示，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，也呼籲粉絲多注意安全及保暖。

「2025高雄跨年晚會」31日將在高雄夢時代旁舉行，但今天現場已有粉絲排隊，打算徹夜守候搶卡位。

高雄市政府今天表示，目前舞台工程仍在最後收尾階段，且高雄晝夜溫差大，夢時代位於亞洲新灣區靠近港邊，體感溫度將會更低。

高雄市政府指出，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，也呼籲粉絲多注意自身安全及保暖，平安度過跨年夜。

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高雄跨年晚會由樂團麋先生、告五人、滅火器接力開場，歌手徐佳瑩壓軸，倒數後由歌手盧廣仲唱到凌晨1時。這次也邀韓國女團2NE1成員SANDARA PARK到台灣跨年首秀，還有棒球國手張政禹、陳柏清等人參加。

除了精彩的跨年演出，還有250秒亞灣跨年花火。高雄跨年晚會31日晚間6時55分在夢時代旁舉行，詳情可至活動官網https://khnewyear.tw/查詢。（編輯：李淑華）1131229