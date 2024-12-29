加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄跨年吸引粉絲排隊 市府籲注意安全與保暖

2024/12/29 14:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）2025高雄跨年晚會的舞台工程正在收尾階段，但現場已有粉絲排隊。高市府表示，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，也呼籲粉絲多注意安全及保暖。

「2025高雄跨年晚會」31日將在高雄夢時代旁舉行，但今天現場已有粉絲排隊，打算徹夜守候搶卡位。

高雄市政府今天表示，目前舞台工程仍在最後收尾階段，且高雄晝夜溫差大，夢時代位於亞洲新灣區靠近港邊，體感溫度將會更低。

高雄市政府指出，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，也呼籲粉絲多注意自身安全及保暖，平安度過跨年夜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄跨年晚會由樂團麋先生、告五人、滅火器接力開場，歌手徐佳瑩壓軸，倒數後由歌手盧廣仲唱到凌晨1時。這次也邀韓國女團2NE1成員SANDARA PARK到台灣跨年首秀，還有棒球國手張政禹、陳柏清等人參加。

除了精彩的跨年演出，還有250秒亞灣跨年花火。高雄跨年晚會31日晚間6時55分在夢時代旁舉行，詳情可至活動官網https://khnewyear.tw/查詢。（編輯：李淑華）1131229

徐佳瑩
高雄跨年夜 捷運及輕軌延長營運、加密班距高雄跨年吹韓風 2NE1成員Dara登台
盧廣仲
文大校園演唱會18日登場 盧廣仲助陣、開放外校生
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：