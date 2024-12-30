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基隆漁會邀長者提前圍爐 主廚指導快速做年菜

2024/12/30 13:48（12/30 14:51 更新）
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農曆春節將至，基隆區漁會30日邀請長者提前在漁會圍爐並發放福袋，並由主廚指導國民黨立委林沛祥（右起）、基隆區漁會理事長簡建輝及民進黨基隆市議員許睿慈，快速烹煮美味年菜。中央社記者王朝鈺攝 113年12月30日
農曆春節將至，基隆區漁會30日邀請長者提前在漁會圍爐並發放福袋，並由主廚指導國民黨立委林沛祥（右起）、基隆區漁會理事長簡建輝及民進黨基隆市議員許睿慈，快速烹煮美味年菜。中央社記者王朝鈺攝 113年12月30日
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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）農曆春節將至，基隆區漁會今天邀請長者在漁會圍爐並發放福袋，讓長者們提前感受過年氣氛，另由主廚指導立委林沛祥、市議員許睿慈及漁會理事長簡建輝，快速烹煮美味年菜。

在主廚黃俊偉指導下，以基隆區漁會販售的海鮮禮盒作為食材，國民黨立法委員林沛祥拿起鍋鏟，烹調象徵年年有餘的「蒜香龍虎斑魚片」，民進黨基隆市議員、營養師許睿慈則一邊說明營養成分，一邊料理「乾燒大蝦」，簡建輝則帶來基隆本港限定的「櫻花透抽卷」，現場香氣四溢。

基隆區漁會總幹事陳文欽受訪表示，現代社會大家上班忙碌，漁會今年推出的年節禮盒主打方便，買回家拆開後就能立即料理，例如龍虎斑無論清蒸、煮湯都很方便，1桌4菜大約1小時就能完成，不僅價格實惠，也讓消費者買得安全、吃得放心。

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許睿慈表示，天然的海鮮及魚類富含豐富蛋白質，及人體所需的胺基酸，能夠促進肌肉的合成，海鮮及魚類的油脂含量，也比肉類的油脂還低，每100公克魚類油脂含量只有1公克，透抽和大蝦的油脂含量更低，每100公克油脂含量只有0.1公克。

許睿慈說，民眾過年圍爐烹調年菜，天然的海鮮其實以清蒸或水煮方式就非常鮮甜，建議可盡量減少以勾芡、紅燒或油炸，能大幅降低油脂的攝取量。（編輯：張銘坤）1131230

農曆春節將至，基隆區漁會推出3款年節禮盒，漁會總幹事陳文欽30日表示，禮盒主打方便，買回家拆開後就能立即料理，不僅價格實惠，也讓消費者買得安全、吃得放心。中央社記者王朝鈺攝 113年12月30日
農曆春節將至，基隆區漁會推出3款年節禮盒，漁會總幹事陳文欽30日表示，禮盒主打方便，買回家拆開後就能立即料理，不僅價格實惠，也讓消費者買得安全、吃得放心。中央社記者王朝鈺攝 113年12月30日
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