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高市六龜高中創校第1人 翼友福不畏逆境上台大

2024/12/30 14:15（12/30 14:51 更新）
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高雄市六龜高中學生翼友福（右）錄取台大社會學系，成為六龜高中創校以來第1位上台大的學生。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年12月30日
高雄市六龜高中學生翼友福（右）錄取台大社會學系，成為六龜高中創校以來第1位上台大的學生。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年12月30日
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）台大希望入學放榜，六龜高中學生翼友福錄取台大社會學系，成為六龜高中創校以來第1位上台大的學生。翼友福歷經父母與祖父母過世打擊，身處逆境仍勤奮向學，為全校師生的驕傲。

翼友福自幼雙親離世，由祖父母撫養長大，自六龜國小畢業後，就近入學六龜高中國中部，但國三那年，祖父母也因為疫情影響而離世，讓他再次遭遇失親之痛。

翼友福在校成績名列前茅，自六龜高中國中部畢業後，獲取優先免試入學第一志願高雄中學資格；但考量市區就讀需獨自生活且無經濟來源，在前任校長梁華蓁鼓勵下，選擇放棄雄中、直升六龜高中。

儘管生活缺乏家庭依靠，翼友福仍以樂觀與積極態度全心投入課業，參與各項學校活動。翼友福表示，感謝學校與全鄉的栽培，讓他如願進入喜歡的大學與科系就讀，勇往直前，未來有能力回饋，感謝幫助他的人。

六龜高中輔導主任林育慈說，大學多元入學管道中，台大希望入學給予弱勢孩子進入頂尖大學機會；翼友福選讀台大社會學系，最主要原因來自本身經歷，自我期許未來仍維持自律與嘗試各項挑戰的心，學成後回饋鄉里。

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六龜高中校長楊茂青表示，翼友福成為創校以來第1位上台大的學生，不僅是六龜高中師生們的驕傲，更是六龜區的榮耀；學校重視學生的全人發展，培育學生在品格力、表達力、思辨力與創造力的養成，不被環境所侷限，找到人生方向。

楊茂青說，六龜高中學生在校園發揮天賦自由、展現創意無限，相信不畏逆境、努力不懈，靠自己的能力改變命運，未來能成為社會的棟樑；翼友福成為典範，也激勵學弟妹們努力向學，並懂得感恩與惜福，回報更多幫助自己的人。（編輯：李淑華）1131230

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