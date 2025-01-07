考上台大遭嘲諷 翼友福：努力變成自己都欣賞的人

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市六龜高中學生翼友福透過「台大希望入學」管道錄取台大社會學系，成為六龜高中創校以來首名上台大的學生，卻遭部分網友嘲笑。翼友福說，不管別人怎麼說，他會努力成為自己都欣賞的人。

翼友福自幼雙親離世，由祖父母撫養長大，但國三那年，祖父母也離世，讓他再次遭遇失親之痛。今年他透過「台大希望入學」管道錄取台大社會學系，身處逆境仍勤奮向學，成為全校師生的驕傲。

翼友福的勵志故事也獲得許多媒體報導，卻遭部分網友嘲諷「原來考上的是沒那麼優質的社會系」等語，掀起議論。翼友福今天接受媒體訪問表示，尊重網路每個人的看法，但適時給予他人鼓勵也是很重要的事。

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翼友福說，自己從國小、國中到高中，均受到很多師長幫助，給他滿滿鼓勵和助力，才有申請台大希望入學的機會，並獲錄取。他感恩每個人帶給的能量，一路走來，所感受到的支持和力量，成為他堅強和勇敢的來源。

翼友福說，六龜是偏鄉，他很清楚想從這裡考上大學多不容易；他也坦言有看到網路嘲諷言論，但選擇用正面積極的態度看待，「想跟在網路上攻擊、評論或酸我的人說，不管你們怎麼說，我希望變成自己都欣賞的人」。（編輯：李錫璋）1140107