北市擴大公共意外險強制投保對象 最快1週後實施

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市長蔣萬安今天拍板，強制投保公共意外責任保險的餐飲場所範圍擴大，總樓地板面積150平方公尺以上商家就須投保，最快1週後發布實施。

台北市政府今天舉行市政會議，討論台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法、台北市重陽敬老禮金發放金額標準及台北市外送平台業者管理自治條例修正案。

公共意外險部分，北市府說明，為保障消費者權益、加強業者資訊揭露義務並健全商業環境，此次修正重點包含擴大強制投保範圍，要求應投保公共意外責任保險的餐飲場所標準，從原本的總樓地板面積300平方公尺以上，下修至150平方公尺以上。

此外，消費場所內如有提供食品，須一併投保食品中毒責任附加條款，並將公共意外責任保險單及繳費證明張貼於場所內明顯處，供消費者查看。

法務局表示，蔣萬安今天在市政會議中宣布照案通過後，預計最快1週後發布實施，並送行政院備查及議會查照。

重陽敬老金部份，蔣萬安為表達對長者的尊重及照顧，指示社會局修正發放金額及標準，現行規定85歲到98歲長者的重陽敬老禮金，將從新台幣1500元提高到3000元，後續將函請行政院備查及議會查照。

社會局表示，發放金額及標準調整後，預計嘉惠超過6萬2700名85歲到98歲長者，重陽敬老金整體預算明年約會增編9200萬餘元。

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至於台北市外送平台業者管理自治條例修正案，勞動局說明，修正重點包含要求平台調整外送報酬前應與工會協商、報酬變更應於14天前公告並通知工會及外送員、應設置休息時間提醒機制等。蔣萬安拍板通過後，將送市議會審議。

蔣萬安在會中表示，雙北有超過6萬名外送員，顯示外送經濟已經完全改變人們的生活形態，這次修法就是為了保障這些日常生活不可或缺的勞工權利，請勞動局持續關注外送員勞動權益、法務局關注消費者權益。（編輯：戴光育）1131231