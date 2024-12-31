淡水跨河煙火吸睛 淡海輕軌單日運量估創新高

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（中央社記者趙敏雅新北31日電）新北市「閃耀新北1314跨河煙火」晚間在淡水河岸施放，新北捷運公司表示，截至晚間9時，淡海輕軌運量已超過歷年跨年活動，估單日破3.4萬人次創新高。

「閃耀新北1314跨河煙火」晚間8時25分施放，逾3萬發煙火點亮淡水河畔，並首度結合淡江大橋光雕秀，迎接2025年。新北市政府文化局表示，漁人碼頭主場地估湧入4.5萬人。

新北大眾捷運股份有限公司說，今天上午6時起至晚間9時，淡海輕軌運量達2.7萬人次，同時段運量超過歷年跨年活動，預估單日將突破3.4萬人次，創下營運通車以來新高。

晚間近9時漁人碼頭一度出現散場人龍，新北市政府警察局淡水分局表示，煙火放完約30分鐘，9時40分疏散完人潮。

新北市政府交通局表示，安排公車接駁到淡水捷運站，公車來回約80班次，每台可載70人、共疏散5600人次。交通局說，散場時淡水端中正路往台北方向，八里端中華路往台64、台64東行往觀音山方向及龍米路往五股方向，因散場車流影響路段車多。（編輯：陳正健）1131231