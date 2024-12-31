五月天跨年唱新歌 感謝李宗盛「沒有他就沒有我們」

（中央社記者洪素津台北31日電）樂團五月天今晚在桃園舉行跨年夜演唱會，特別演唱新歌「任性」獻給粉絲當新年禮物，也在線上演唱會邀請貴人李宗盛獻聲，「沒有他的一通電話，就沒有現在的五月天」。

阿信感性分享，有人說不想再聽五月天的老歌曲，「朋友還是老的好，今天除了有舊回憶，也會有新歌曲，我是說也許，如果大家夠熱情的話」，透露今天會唱新歌「任性」。瑪莎則笑說：「如果很熱情的話，待會阿信就直接下去寫歌，更新、最新的，比『任性』還任性。」

邁向2025新的一年，五月天在現場演唱會演唱全新單曲「任性」，阿信大喊「謝謝你們一路的陪伴」；除了演唱新歌，五月天也在線上舉辦「FLY TO 2025線上跨年演唱會」，特別的是，五月天的線上演唱會邀請重要貴人李宗盛獻「聲」。五月天分享1997年如果沒有李宗盛的一通電話，沒有他的賞識進而發行第一張專輯，就不會有現在的五月天。

五月天在跨年夜開唱和萬名粉絲迎接全新的一年，瑪莎感性地說：「跨一次就是少一次，不是廢話嗎？最重要的是跟重要的人在一塊，要珍惜這樣的感情」；怪獸則開心大喊，「今天才能唱到12點不用趕！」

冠佑則是有感而發表示幾年前五月天沒有辦跨年演唱會，便和朋友去烤肉，結果烤完肉有點空虛，一旁的怪獸和石頭、瑪莎激動喊：「誰？跟誰烤肉很空虛，酒肉朋友嗎？」冠佑則繼續說：「應該要跟你們才對，跟所有五月天（歌迷）一起過」；阿信也笑喊：「要跟冠佑空虛烤肉跨年的舉手」，台下歌迷給予熱烈回應，冠佑笑喊：「就說烤肉無聊了！」垃圾話齊發逗笑粉絲。

演唱會中五月天有點歌環節，被點到的其中一名歌迷表示，朋友的老公是一名消防員，但是今年在執勤的過程中不幸喪生，所以想幫朋友點一首張雨生的「天天想你」，阿信也二話不說馬上演唱，歌迷開心大喊：「謝謝你們！」阿信隨即表示，「不！是我要謝謝你們，謝謝你們勇敢地保護我們」，感動的氣氛籠罩的演唱會上，不少粉絲也都流下淚來。（編輯：吳協昌）1131231