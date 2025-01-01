天氣差人潮不減 竹山紫南宮元旦送逾10萬枚錢母

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）竹山鎮紫南宮今天發送蛇年錢母，由於天氣不佳下小雨，廟方提早並延長發送時間，估發出逾10萬枚錢母，紫南宮主委莊秋安說，幾乎每週辦理捐血活動，來紫南宮捐血也送錢母。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發送乙巳蛇年錢母，雖然天公不作美，仍吸引數萬名信眾排隊，廟方展現貼心，原預計上午9時開始發送，提早1小時，並延長發放時間，上午11時前排入隊伍都可獲單枚銀錢母，紫南宮主任委員莊秋安說，準備15萬枚錢母、5000顆抽獎金雞蛋，由於提早及延長發送時間，估將發出逾10萬枚錢母。

莊秋安接受媒體聯訪表示，上午8時多排隊人龍已達約7公里，且人潮持續湧入，原預計上午10時截止排隊，延後至上午11時，雖然天氣不佳、沒有元旦連續假期，但排隊拿錢母人潮不減，廟方因下雨而延長發送時間，「下雨天發出的數量更多」，滿足更多遠道而來的信眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊秋安說，延續近年作法，春節初一不發錢母，但有其他發送方式，最簡單方法就是來捐血，紫南宮幾乎每週與台灣血液基金會合作，捐血就送錢母，也請信眾勿網購不明錢母，紫南宮將追究賣仿冒品業者；另外，感謝消防署訓練中心開放500個車位，減少停車亂象。

前5000名排隊者可獲金雞蛋，有機會抽得金戒指、紅包現金、精裝組蛇年聚寶盆套幣、項鍊、蛇年金錢母等，排隊第550號新北市謝姓男子等候2天幸運抽中金戒指；來自台中市黃男一家5口排隊10天拿到第1號抽中金錢母，黃男說，很開心拿到，將放住家財位。（編輯：龍柏安）1140101