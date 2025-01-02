台東再推包機直航 4月飛泰國曼谷及越南峴港

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣政府表示，繼去年成功推動包機直飛越南河內後，今年4月將再推台東和泰國曼谷、越南峴港直航，盼為國旅觀光業注入新動能。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，今年國外包機直航進軍泰國市場，4月12日將迎來首班包機直飛曼谷，4月30日則接續開拓越南市場建立峴港新航線，以2條新航線打造台東旅遊品牌能見度，讓鄉親出國旅遊更便利，縣府將持續努力開拓更多國際新航線。

卜敏正表示，泰國曼谷首架包機航線由台東縣政府與華府旅遊集團攜手合作，不僅縮減旅客舟車勞頓時間，更是提升推廣體驗台東深度部落文化、溫泉療癒體驗、暢遊蔚藍海岸，還能品嚐當地農產、原民美食。

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越南峴港也將開設直飛台東的包機航班，為更多國際旅客開啟探索台東的全新旅程，體驗這片擁有豐富文化底蘊與自然奇觀的美麗土地。

華府旅行社董事長廖泳淀透過新聞稿表示，泰國與越南近期成為民眾出國的熱門旅遊地，直飛包機除方便外籍旅客來台東，旅行社也同步推出台東直飛曼谷及峴港的雙向文化體驗行程，讓台東居民能方便快捷出境旅行，無需遠赴桃園機場，省去長時間交通及費用，不僅提供台東鄉親更多元的出國旅遊選擇，也助於深化雙方文化交流與合作機會。（編輯：郭諭儒）1140102