雲林禽流感疫情升溫 撲殺上萬隻紅羽土雞

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林麥寮鄉1土雞場有異常死亡，業者主動通報，經確診H5N1，動植物防疫所今天撲殺上萬隻紅羽土雞；因禽流感有升溫趨勢，防疫所發放消毒藥劑給禽場，降低環境中病毒數量。

雲林縣動植物防疫所表示，麥寮鄉有1土雞場出現異常死亡，業者主動通報，確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行撲殺64日齡紅羽土雞1萬2375隻。

防疫所已完成場區及周邊環境清潔及消毒工作，同時案場周邊39間家禽場列管，近日將會進行採樣。

去年12月23日東勢鄉有1場黑羽土雞感染H5N1，如今麥寮鄉也有案場，防疫所指出，2場相距4.3公里，交互感染的機率小。

雲林縣長張麗善表示，禽流感疫情有升溫趨勢，年末已經連續3週都有通報案例，為協助縣內禽農防範禽流感疫情，將盡速對縣內禽農以場為單位，發放1桶消毒藥劑，進行場內環境消毒作業，降低環境中病毒數量，避免因疫情爆發導致經濟損失。

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經農業部獸醫研究所於候鳥排遺中，於高雄與台南雁鴨科排遺，嘉義及台南黑面琵鷺共檢出10件H5N1亞型高病原禽流感病毒。

雲林縣動植物防疫所提醒家禽業者，近日氣溫偏低，且國內野鳥持續檢出禽流感病毒，病原透過野鳥進入國內禽場的風險高，養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫機關及時處置。（編輯：謝雅竹）1140102