議員指國小旁有聚賭棋牌社 提案設規定要北市管理

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（中央社記者劉建邦台北2日電）議員指出，台北市內常見的棋牌社等，實則為賭博場所，有店家開在國小旁，提案要求比照電子遊戲場設自治條例，規定要離學校500公尺以上。北市商業處表示將研議。

台北市議會財政建設委員會今天下午開會審查北市府產業發展局等單位預算及議員提案。國民黨台北市議員張斯綱提案，建議市府比照電子遊戲場、網咖等研擬自治條例管理棋牌社、麻將館等休閒場館。

張斯綱列席時說，市府要求電子娛樂業、娃娃機應開在離學校500公尺以上，很多家長近期反映，掛名棋藝社或棋牌社的協會實則在賭博，要求此類型店面應離學校500公尺以上，避免學童因好奇入內。

他表示，像北投區有掛名棋藝社就在一樓店面，有些在學校附近，如石牌國小學校後方，有民眾打開店家大門，就可看到有人打麻將，雖無金錢交易但用籌碼換錢，是掛羊頭賣狗肉在聚賭。

國民黨台北市議員汪志冰詢問掛名棋藝社店家是否有限制年齡進入消費，商業處官員回應無。民進黨北市議員洪婉臻則問是否調查棋牌社的店家數量；商業處說，因不是許可的行業，無法統計，但警方初估約70到80家。

洪婉臻表示，若北市學校附近有類似店家，市府應提因應措施，針對店家數量要求提供報告給議會委員會。

商業處長高振源在委員會回應，自2020年11月16日起，已不准使用含棋牌社及棋藝社等名稱辦理商業登記，但因現行麻將、撲克沒有可登記營業項目，業者以掛羊頭賣狗肉方式經營。

他說，在人民團體登記部分，社會局審理時會函警察局清查發起人資訊，若有違反賭博等規定就不會核准，且警方對棋牌社等有設管理機制並造冊列管。

高振源指出，商業處將加強針對棋牌社等的管理機制，且現有其他管理機制仍管理且都會派員查察，將研議更嚴格機制，至於議員提案將研議討論。北市議會財政委員會決議把提案送市府研議辦理。（編輯：張銘坤）1140102