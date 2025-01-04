金門浯島城隍廟 首見「立筊」紀錄

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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）歷史悠久的金門浯島城隍廟近日有香客擲出「立筊」，城隍廟總幹事張克全說，過去從未見過這種神奇的事情，也有香客表示，這是城隍爺「神威顯赫」。

位在金門縣金城鎮的浯島城隍廟，近日在臉書（Facebook）表示，城隍廟出現難得見到的「立筊」，由於機率很低，一般都認為將有好事發生，所求的願望都會實現；廟方也用金紙將立在地面的木筊圍住。

浯島城隍廟總幹事張克全今天接受中央社記者採訪表示，去年12月26日有台灣香客擲出「立筊」，也就是木筊月牙形的兩支角穩立在地面，他接到通知到場後本打算將木筊拿起，周圍香客卻表示這是城隍爺「神威顯赫」，應該以金紙圍住，不能任意觸碰。

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張克全表示，隔天一早再來木筊就已經倒下，他也說，廟中城隍本在舊金城的古地城隍廟，是當時官府移到現在的金城市區，城隍才一起遷移到現址，至今已有344年歷史，這段期間從來沒紀錄出現過立筊，「真的是很神奇的事」。

每年農曆4月12日，由浯島城隍廟主辦的迎城隍，是金門最盛大的宗教活動，也是經文化部公告的重要民俗；根據金門縣政府觀光處資料，近代將此重要的活動結合觀光文化季，邀請各方陣頭表現傳統藝陣，也讓旅人親身體驗金門宗教文化內涵。（編輯：謝雅竹）1140104