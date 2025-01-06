加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
首頁 / 地方

高鐵屏東特區聯外路網動土 周春米：2年後嶄新面貌

2025/1/6 12:51（1/6 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因應115年屏科實中校舍落成，6日率先啟動校舍周圍2-1及2-13計畫道路動土典禮，國土管理署副署長於望聖（左2）、屏東縣長周春米（右2）出席並持鏟動土，祈求工程順利。中央社記者李卉婷攝 114年1月6日
因應115年屏科實中校舍落成，6日率先啟動校舍周圍2-1及2-13計畫道路動土典禮，國土管理署副署長於望聖（左2）、屏東縣長周春米（右2）出席並持鏟動土，祈求工程順利。中央社記者李卉婷攝 114年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）高鐵屏東車站特定區開發進行中，屏東縣政府規劃6項聯外道路工程，因應明年屏科實中校舍落成，率先啟動周圍道路動土，縣長周春米說，整體路網規劃，2年後會有嶄新面貌。

占地約307公頃高鐵屏東車站特定區，其中規劃的屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏科實驗中學及屏東縣國際棒球場已陸續動土，配合周邊開發，屏東縣政府規劃6項聯外道路改善工程計畫，總計畫經費約新台幣27.8億元。

因應明年屏科實中校舍落成，今天率先啟動校舍周圍2-1及2-13計畫道路動土典禮，國土管理署副署長於望聖及周春米等人均出席。

於望聖致詞指出，工程包含下水道補助，未來整體補助超過20億元；8年來在通力合作下，國土管理署部分補助屏東縣政府超過100億元，今天動土的道路預計在年底完工，盼其他新闢工程盡速啟動。

周春米說，因應明年屏科實中新校舍完工，最先啟動周邊道路動土，另外，還有5項計畫道路，預計3月動土，期盼2年完工，未來不論通學、通勤，整體路網規劃完善，2年後會有嶄新面貌。

周春米提及，屏東列入S科技廊帶與大南方新矽谷計劃中，屏東科學園區有5家廠商進駐，包含路網規劃，地方政府也會逐步提升基本生活機能。

縣府提及，「高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路新闢工程」為新闢道路，全長979公尺、路寬20公尺，工程今天動土後，工期為230個工作天，估於今年12月完工。（編輯：陳仁華）1140106

#屏東縣
#屏東縣政府
#周春米
#國土管理署
#於望聖
#屏東科學園區
周春米
行政院拍版大南方新矽谷方案 南部縣市樂見其成屏東縣府房貸補貼照顧真有需求者 房價不得逾1250萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：