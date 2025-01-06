高鐵屏東特區聯外路網動土 周春米：2年後嶄新面貌

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）高鐵屏東車站特定區開發進行中，屏東縣政府規劃6項聯外道路工程，因應明年屏科實中校舍落成，率先啟動周圍道路動土，縣長周春米說，整體路網規劃，2年後會有嶄新面貌。

占地約307公頃高鐵屏東車站特定區，其中規劃的屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏科實驗中學及屏東縣國際棒球場已陸續動土，配合周邊開發，屏東縣政府規劃6項聯外道路改善工程計畫，總計畫經費約新台幣27.8億元。

因應明年屏科實中校舍落成，今天率先啟動校舍周圍2-1及2-13計畫道路動土典禮，國土管理署副署長於望聖及周春米等人均出席。

於望聖致詞指出，工程包含下水道補助，未來整體補助超過20億元；8年來在通力合作下，國土管理署部分補助屏東縣政府超過100億元，今天動土的道路預計在年底完工，盼其他新闢工程盡速啟動。

周春米說，因應明年屏科實中新校舍完工，最先啟動周邊道路動土，另外，還有5項計畫道路，預計3月動土，期盼2年完工，未來不論通學、通勤，整體路網規劃完善，2年後會有嶄新面貌。

周春米提及，屏東列入S科技廊帶與大南方新矽谷計劃中，屏東科學園區有5家廠商進駐，包含路網規劃，地方政府也會逐步提升基本生活機能。

縣府提及，「高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路新闢工程」為新闢道路，全長979公尺、路寬20公尺，工程今天動土後，工期為230個工作天，估於今年12月完工。（編輯：陳仁華）1140106