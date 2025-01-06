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foodpanda未依法給加班費挨罰60萬 3年內4度違規

2025/1/6 15:47
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市勞動局今天公布最新違反勞基法名單，153家企業共遭罰785萬元，其中最高額為富胖達公司（foodpanda），因3年內第4度未依法給付加班費，遭罰60萬元。

台北市勞動局今天公布113年11月份違反勞動基準法名單，遭罰153家企業中，罰鍰最高金額依序為富胖達公司新台幣60萬元、欣欣客運公司45萬元、依德科技公司17萬元、皇家遊騎兵保全公司14萬元。

此外，財團法人國際合作發展基金會、怡富資融公司、乘恆創有限公司、群盛公寓大廈管理維護公司皆遭罰12萬元。

依據裁罰名單，富胖達公司是因延長工作時間未依規定加給工資，違反勞動基準法第24條第1項規定，且自民國111年7月至今已是第4度違法，因此加重裁處60萬元罰鍰。

勞動局統計，此次裁罰違法態樣主要包含未依法給付加班費、未遵守一例一休、出勤紀錄未逐日記載至分鐘為止、工資未全額給付等，呼籲企業遵守勞動法令並保障員工權益，避免觸法。（編輯：戴光育）1140106

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