因應春節連假 南橫取消1/28、1/30通行管制

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（中央社記者張已亷高雄8日電）因應今年春節連假，公路局取消南橫公路梅山口至向陽路段28日及30日通行管制，開放時段為上午7時至下午2時進入，下午5時離開管制路段，使民眾能彈性規劃春節出遊行程。

公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，為使南橫公路沿線聚落與山林能休養生息，台20臨105線0K至44K（南橫公路）梅山口至向陽路段，每週二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，自實施以來多數民眾都能體諒。

新聞稿指出，為提供民眾春節連假休憩旅遊環境，由甲仙工務段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早在連假前進行道路維護整理，28日（星期二）及30日（星期四）共2日取消管制通行，開放時段為上午7時至下午2時進入，下午5時離開管制路段。

南區養護工程分局提醒，有意上山遊客應事先查詢道路管制時間、山區路況及評估氣候狀況，若遇下雨或濃霧天候將影響行車視距應盡量避免上山。

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此外，行經南橫時應注意偶發性可能落石，注意道路兩側設立公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，並愛惜山林切勿隨意丟棄垃圾。

新聞稿最後提到，有關最新道路通阻詳情，民眾可利用公路局幸福公路APP或至公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。（編輯：蕭博文）1140108