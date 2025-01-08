藤枝森林遊樂區配合聯外道路復建工程 休園至年底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）藤枝國家森林遊樂區聯外道路去年接連受颱風影響，多處邊坡落石及路基流失，園區為配合道路復建工程，將休園至12月31日，農業部林業及自然保育署屏東分署將視現場施工進度調整開園期程。

屏東分署今天發布新聞稿指出，藤枝國家森林遊樂區聯外道路民國113年受凱米、山陀兒、康芮等颱風接連影響，導致1.4公里、10公里及18公里等處路基流失及發生邊坡落石等情形，後續在同年12月17日完成藤枝聯外道路凱米風災緊急復建工程發包，並在今年1月5日開工，工期預計360個日曆天，相關施工及交管資訊將在藤外道路0公里處電子看板公告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東分署表示，藤枝森林遊樂區為配合聯外道路復建工程，將休園至12月31日，並視現場施工進度調整開園期程，相關資訊可至台灣山林悠遊網及林業保育署屏東分署官網查詢。

另外，藤枝聯外道路10公里處配合桃源區公所辦理櫻花季，自1月11日至2月9日不施工維持道路通行，並實施交通引導措施，入山民眾應配合高雄市警察局六龜分局寶山派出所及地方相關管制措施。（編輯：陳仁華）1140108