台中百貨新春福袋將開搶 最大獎1克拉鑽戒值52萬元

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）每逢新春期間百貨公司福袋總引起搶購，台中市多家百貨公司今天宣布，即將開放預購福袋，今年的獎項除了有商品券、運動養生椅，最大獎是價值52萬元的1克拉鑽戒。

新光三越台中中港店今天舉行春節福袋記者會宣布，今年福袋將於16日起推出雙款福袋預購活動，包括福袋及福箱等，16日上午10時在新光三越APP線上預購開搶300個福袋，20日上午10時起預購200個福箱，只要開啟APP扣100點數，就可以1000元搶購福袋、3000元搶購福箱，每份都含市價5000元以上商品。

新光三越中港店指出，只要購買福袋及福箱，就可以參加大年初一的加碼抽活動，有機會抽中價值52萬元的1克拉鉑金鑽石戒指，還有高奢遊艇體驗、環島圓夢捷安特單車9天遊、富士山1日遊雙人套票等500個獎項。

台中大遠百新春福袋將於29日大年初一在百貨公司1樓廣場開賣，當天下午抽出福袋所有獎項，包括商品券3萬6000元、2萬6000元、1萬6000元、6000元商品券、1000元等獎項。

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中友百貨新春福袋將於10日開放預購，今年與「爽爽貓」獨家聯名「神可愛 爽爽貓福袋」，外箱使用市價2980元的20吋前開式行李箱，限量200只，每袋獎值超過8888元。

廣三SOGO百貨推出「多功能20吋行李箱＋大容量旅行袋」福袋組，18日上午10時30分起開賣福袋憑證，29日大年初一下午2時開始領取，還加碼抽出價值12萬8000元的運動養生椅及價值7萬8800元的雲朵柔感按摩椅。（編輯：李淑華）1140108