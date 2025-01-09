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蔣萬安：班班有鮮乳助成長發育 盼中央維持預算

2025/1/9 11:37
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）行政院拍板停辦班班有鮮乳政策，台北市長蔣萬安今天喊話中央，鮮乳有助於孩子成長發育，他已取得超商等通路業者同意，只要中央預算到位，孩子就能以學生證直接領取架上鮮乳。

民進黨立法院黨團總召柯建銘4日喊出「雙罷」，揚言罷免立法院長韓國瑜及41席國民黨區域立委。國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨備戰不求戰，但要戰就以戰止戰。

蔣萬安今天出席中華民國書學會舉辦的春聯揮毫大會前接受媒體聯訪表示，現在有非常多民眾關心的議題需要被重視，例如有助於孩子成長發育的「班班有鮮乳」政策，還有能夠穩定供電的能源政策，中央卻不斷挑起對立、拉高衝突，這不是民眾所樂見。

對於台北市是否會自編預算以續辦班班有鮮乳，蔣萬安說，中央原先已為此編列4年新台幣44億元經費，雖然執行方法造成教學現場很多困擾並導致亂象，但政策本身是好的，還是希望中央能夠維持這筆預算，地方政府願意排除萬難來做。

蔣萬安指出，他已經親自拜訪4大超商等大型通路業者，並爭取到業者同意，讓孩子用學生證直接領取架上鮮乳，所以只要中央預算到位，許多地方政府都可以執行。

台北市教育局日前宣布下學期續辦班班有鮮乳，規劃每週供應1次、每學期18至20次，學生可自行選擇適合的時間，到4大超商及家樂福、全聯、美廉社等通路，以學生證領取冷藏鮮乳、保久乳或豆漿，盼中央補助經費。

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此外，輝達（Nvidia）規劃在台灣設立海外總部，吸引各縣市積極招手。蔣萬安今天表示，市府去年成立跨局處小組，由他親自督導，持續與輝達保持密切聯繫，台北市不僅展開雙臂歡迎，更會盡全力排除困難，爭取輝達落腳。

蔣萬安說，如果有機會，他非常願意帶輝達執行長黃仁勳或團隊好好看看台北市，這裡便捷的交通、生活機能及豐沛人才絕對是企業設立總部首選。（編輯：方沛清）1140109

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