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台南兩公園打造花藝園區 增加走春好去處

2025/1/9 16:16（1/9 16:31 更新）
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台南市政府利用新營區南瀛綠都心公園的中央大草坪，以紅、粉、黃、橘、藍、白、綠色系等草花，打造舒壓療癒的藝術花園，歡迎民眾走訪。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月9日
台南市政府利用新營區南瀛綠都心公園的中央大草坪，以紅、粉、黃、橘、藍、白、綠色系等草花，打造舒壓療癒的藝術花園，歡迎民眾走訪。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市政府在新營區南瀛綠都心公園及永康區永康公園開闊綠地進行花藝布置，打造「大地之母」及「荷花精靈」兩大藝術花園專區，提供春節期間踏青、走春賞花好去處。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，搭配2025「蛇」年意象，工務局在新營區南瀛綠都心公園，利用中央大草坪，以紅、粉、黃、橘、藍、白、綠色系等草花，打造療癒藝術花園，以「女媧大地之母」寓意，象徵新的一年萬象更新，手捧地球成為世界台南，共赴美好未來。

工務局指出，在永康區永康公園入口處及戰車裝置旁，以台灣之光Bubble Tea七小福等意象設計，引領遊客進入層層疊疊花海世界，步入草坪中央，可見以永康公園荷花池打造「荷花精靈」，以及2025主題迷宮花海，祝福民眾在新的一年前程似錦。

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工務局指出，「蛇」象徵智慧與力量，「大地之母」及「荷花精靈」花藝設計雙雙呼應台南市春聯「蛇宓隆發」；「宓」則有平安、寧靜寓意，祝福民眾新的一年安穩幸福、行大運創佳績。

工務局表示，民眾可利用1月25日到2月16日期間，到新營、永康踏青走春賞花，現場並設有打卡區，供民眾與美麗花藝同框留影。（編輯：謝雅竹）1140109

台南市政府工務局在永康區永康公園入口處及戰車裝置旁，以台灣之光Bubble Tea七小福等意象設計，引領遊客進入層層疊疊花海世界，步入草坪中央，可見以永康公園荷花池打造的「荷花精靈」以及2025主題迷宮花海。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月9日
台南市政府工務局在永康區永康公園入口處及戰車裝置旁，以台灣之光Bubble Tea七小福等意象設計，引領遊客進入層層疊疊花海世界，步入草坪中央，可見以永康公園荷花池打造的「荷花精靈」以及2025主題迷宮花海。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月9日
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