澎湖縣府臨時人員加薪 每人3000元

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（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣長陳光復今天表示，在公共債務歸零前提下，替縣府及所屬機關學校一般約用人員調薪3000元，調薪後每月薪資將達3萬1590元，並自1月1日起生效。

另外，對於中央補助計畫的聘僱人員及專案約用人員，凡薪資相當於縣府2等1級專業約用人員以上者，也將給予地域加給。

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陳光復指出，114年基本工資調整為2萬8590元，縣府透過改善公務體系基層薪資結構，對一般約用人員也調薪新台幣3000元，期能帶動民間各行各業跟進，整體提升澎湖縣民生活品質。

陳光復表示，上任以來積極推動財政改革，透過嚴謹的財務管理，成功償還17億元公共債務，在達成債務歸零的重要里程碑後，建設與福利不減反增，其中包含65歲長者敬老金1年1萬5000元、生育津貼468專案（第1胎4萬、第2胎6萬、第3胎8萬、第4胎以上8萬）、2歲以下嬰幼兒一年3萬6000元的尿布、奶粉補助、國中小營養午餐全部免費、大專院校生交通補助1萬元等各項社會福利，另還有待議會通過的高中職每年1萬元助學金，與縣民共享施政成果。（編輯：郭諭儒）1140110