花蓮卓溪黑熊闖梅醋工坊 族人通報未致損失

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）林業及自然保育署花蓮分署指出，昨天接獲卓溪鄉崙天部落族人通報，目擊黑熊出現梅醋工坊內，人員到場時黑熊已逃離，確認沒有物品損失後架設相機監測，並頒發通報族人獎勵金。

花蓮分署表示，卓溪鄉石平部落古姓等3名族人昨天上午9時許在石平段海拔約317公尺處砍草時，發現有黑熊闖入附近的梅醋工坊內、趴在地上，拍下影片通報林業保育署花蓮分署玉里工作站。

通報族人通報指出，原本看到黑熊趴在地上，以為黑熊受傷，後來看到黑熊起身站立移動，確認牠沒有受傷，就離開了。

玉里工作站人員獲訊到場時，黑熊已經逃離，在工坊菱形網與黑網交界處上發現熊毛，地上有黑熊排遺，推測是翻閱菱形網離去。

花蓮分署表示，經聯繫工坊主人林姓男子，確認有無黑熊造成的損失，可給予補償。林姓男子說被闖入區域是梅醋醃漬工坊，確認陶甕及菱形網都沒有被破壞，現場也沒有遭黑熊破壞的痕跡，不需賠償。

針對黑熊闖入，花蓮分署指出，為避免黑熊再次闖入，現場已施放6發大龍炮驅趕黑熊，經屋主同意後架設4台監測用相機進行監測，加強巡視，也提供工坊防熊噴霧、大龍炮等用品，建議工坊人主人將頂端黑網改為鐵網增加防護。

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花蓮分署表示，依據台灣黑熊生態服務給付方案，將頒發獎勵金給古姓等3名通報人，並呼籲東部淺山近年迭有黑熊出沒，山村聚落戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥應妥善收納。

若發現黑熊蹤跡，花蓮分署指出，可立即通報花蓮分署（0800-000930您您您救山林），分署將迅速派員協助架設紅外線自動相機監測，並提供熊鈴及防熊噴霧保護居民安全。（編輯：戴光育）1140110