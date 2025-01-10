加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 地方

嘉縣水上鄉資源回收場啟用 邀國小師生創作陶藝牆

2025/1/10 14:51（1/10 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環境部補助嘉義縣水上鄉在回歸村廢棄軍營興建資源回收貯存場，10日落成啟用，優化清潔隊員的工作環境。中央社記者蔡智明攝 114年1月10日
環境部補助嘉義縣水上鄉在回歸村廢棄軍營興建資源回收貯存場，10日落成啟用，優化清潔隊員的工作環境。中央社記者蔡智明攝 114年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）環境部補助嘉義縣水上鄉在回歸村廢棄軍營興建資源回收貯存場今天啟用，優化清潔隊員的工作環境並提升效率，工程公共藝術則邀柳林國小師生創作陶藝牆，讓資收場門面別具特色。

環境部資源循環署副署長許智倫、嘉義縣環保局長張輝川及多名水上鄉民代表、村里長今天都來參加資源回收貯存場啟用儀式，為門口兩側的藝術牆揭幕。

水上鄉長林緗亭告訴中央社記者，水上鄉舊資源回收貯存場環境髒亂且缺少廁所，前鄉長劉敬祥向國防部爭取位於回歸村廢棄30年的防砲部隊營區，改設新資源回收貯存場，公所爭取環境部補助及自籌經費，花將近經費新台幣3600萬元建置完成。

林緗亭說，新建場地結合分類、回收及貯存等多功能用途，大幅提升清潔隊員的工作效率及改善工作環境。清潔隊指出，目前每月資源回收物的販賣收入，超過10萬元，預估遷至新環境後，可提升1成的營收。

google news透過 Google News追蹤中央社

林緗亭表示，根據政府興建重大公共工程規定，要提撥一定比例經費設置公共藝術，公所發想在新的資收場門面上做一個公共藝術品（陶藝牆），但單純找藝術家製作，失去了民眾參與的意義，於是邀柳林國小師生與陶藝家許瓊文共同創作，今天也請他們一起來為陶藝牆揭幕。

許智倫說，資源回收貯存場還要進行屋頂太陽能板等二期工程，公所若欠缺經費，可再向環境部申請經費補助。（編輯：李淑華）1140110

#林緗亭
#水上鄉
#嘉義縣環保局長
#國防部
#張輝川
#許瓊文
#嘉義縣環保局
#環境部資源循環署
嘉義縣水上鄉資源回收貯存場10日啟用，工程公共藝術邀請柳林國小師生創作陶藝牆，讓資收場門面別具特色。中央社記者蔡智明攝 114年1月10日
嘉義縣水上鄉資源回收貯存場10日啟用，工程公共藝術邀請柳林國小師生創作陶藝牆，讓資收場門面別具特色。中央社記者蔡智明攝 114年1月10日
林緗亭
領先全台 嘉義水上鄉婦女滿35歲將補助乳超檢查嘉邑行善團捐瀝青給水上、新港公所 改善道路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：