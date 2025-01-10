嘉縣水上鄉資源回收場啟用 邀國小師生創作陶藝牆

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）環境部補助嘉義縣水上鄉在回歸村廢棄軍營興建資源回收貯存場今天啟用，優化清潔隊員的工作環境並提升效率，工程公共藝術則邀柳林國小師生創作陶藝牆，讓資收場門面別具特色。

環境部資源循環署副署長許智倫、嘉義縣環保局長張輝川及多名水上鄉民代表、村里長今天都來參加資源回收貯存場啟用儀式，為門口兩側的藝術牆揭幕。

水上鄉長林緗亭告訴中央社記者，水上鄉舊資源回收貯存場環境髒亂且缺少廁所，前鄉長劉敬祥向國防部爭取位於回歸村廢棄30年的防砲部隊營區，改設新資源回收貯存場，公所爭取環境部補助及自籌經費，花將近經費新台幣3600萬元建置完成。

林緗亭說，新建場地結合分類、回收及貯存等多功能用途，大幅提升清潔隊員的工作效率及改善工作環境。清潔隊指出，目前每月資源回收物的販賣收入，超過10萬元，預估遷至新環境後，可提升1成的營收。

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林緗亭表示，根據政府興建重大公共工程規定，要提撥一定比例經費設置公共藝術，公所發想在新的資收場門面上做一個公共藝術品（陶藝牆），但單純找藝術家製作，失去了民眾參與的意義，於是邀柳林國小師生與陶藝家許瓊文共同創作，今天也請他們一起來為陶藝牆揭幕。

許智倫說，資源回收貯存場還要進行屋頂太陽能板等二期工程，公所若欠缺經費，可再向環境部申請經費補助。（編輯：李淑華）1140110