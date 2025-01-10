花蓮縣府組團城市交流 個資外洩急下架補救

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣府日前徵選10多名專家、地方創生人士到日本福岡做友好城市交流，承辦廠商疑未妥善控管，參與人員護照影本等個資公開在網路。縣府緊急下架並允諾承擔損害賠償責任。

花蓮縣府委託廠商舉辦友好城市交流參訪徵選，獲選民眾機票、食宿及參訪費用由縣府全額負擔，上月一行人與縣長徐榛蔚前往日本福岡進行5天參訪。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天指出，因承辦廠商未妥善控管，徵選海報上提供QR code讓民眾進入雲端硬碟下載報名表，但疑似沒有做好控管，導致所有資料通通看得到。

胡仁順指出，除了10多名入選成員資料，未入選者資料也公開，包括護照影本、戶籍謄本，且報名資料內有出生年月日、手機號碼及身分證字號等個資。

胡仁順表示，已通知縣府立即下架資料、關閉雲端系統，避免重要個資外洩；若遭曝光資料民眾有疑慮，建議更換護照，呼籲花蓮縣府應負起相關費用，分擔責任。

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花蓮縣府下午發布聲明稿指出，接獲通報後已立即下架相關頁面並進行全面檢視，承辦廠商一一聯繫受影響民眾表達歉意，承諾會承擔損害賠償責任。

花蓮縣府指出，將依採購契約進行後續處置，要求承辦廠商負擔契約責任，另外，為杜絕類似事件重演，依「資安法」、「資通安全事件通報及應變辦法」進行通報程序，展開應變處置。（編輯：李淑華）1140110