北市總預算表決通過 歲出2021億

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市議會今天歷經約7小時朝野協商市府114年度總預算等案，雙城論壇預算及各附帶決議等無共識，國民黨以人數優勢表決通過，議會最後三讀通過總預算歲出2021.18億元。

台北市議會審議台北市政府114年總預算等案，因多筆預算涉及外界關注議題，如台智光、大巨蛋、京華城、第一果菜及魚類批發市場改建案等，藍綠白議員在議會委員會多次交鋒，另北捷成立遊憩公司的提案預算，也成為議會審議關注議題。

國民黨台北市黨部為讓市長蔣萬安推動的政策及預算可順利通過審議，發出甲級動員通知黨籍議員，若預算案需表決，今天要出席且支持黨團決議。

北市議會對市府總預算的朝野協商會議從上午9時30分開始討論，內容包含市府局處預算及議員提出附帶決議，如針對大巨蛋，綠白議員對體育局預算增列多項附帶決議。

北市議會朝野協商會議至下午4時結束，期間歷經約7小時，因針對多筆預算及附帶決議未達共識，經討論後決定進行表決。

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北市議會大會在晚上對朝野協商無共識的5筆預算及多項附帶決議進行表決，參與表決共51名議員包含國民黨25人、民進黨19人、民眾黨4人、社民黨1人、無黨1人、新黨1人。晚上7時15分左右表決結束，藍營人數優勢表決通過。

北市主計處發布新聞資料指出，今天經市議會臨時大會審議通過包含114年度台北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表等案，其中，北市府114年度總預算歲出原列2024.45億元，經議會審議後列2021.18億元，刪減3.27億元。（編輯：張銘坤）1140110