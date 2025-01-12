台南小朋友機器人比賽登場 讓更多人從小愛上科技

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）第1屆台南市議長盃全人教育機器人邀請賽今天在安平區石門國小舉辦，共有10所幼兒園75名小朋友參賽；市長黃偉哲表示，市府將多舉辦類似比賽，評估進一步集訓培養選手。

今天參賽學童須與家長合作設計並組裝個人化競賽機器車，從操作中學習程式設計與邏輯思考，活動現場並設置機器人展示區與互動體驗區，讓參與者近距離感受科技魅力，展示區內陳列創意作品，也展現石門國小AI教育成果，吸引許多家長與小朋友駐足參觀。

到場幫參賽者打氣的黃偉哲致詞表示，AI浪潮席捲全球，勢不可擋，未來是AI時代，機器人教育是培養孩子科技能力重要途徑，透過兒童喜歡的遊戲競賽形式，讓小朋友逐漸熟悉AI科技，最適合不過。

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黃偉哲表示，針對有議員建議寒暑假時將機器人比賽得獎學生集中起來，安排專家學者培訓，市府會進行評估，而台南學子過去在機器人比賽獲得不錯成績，市府也會多舉辦類似競賽，讓更多小朋友能參與學得AI相關知識，使科技更貼近兒童學習與生活過程。

石門國小校長劉珍琳表示，石門國小已將機器人教育納入正式課程，並逐步推廣到一至六年級，盼藉由此次活動，讓更多學生愛上科技，為台南未來智慧教育打下堅實基礎。（編輯：陳仁華）1140112