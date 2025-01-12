2025高雄富邦馬拉松完賽 助打造運動友善城市

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）由高市府主辦、富邦人壽冠名贊助的城市馬拉松「2025高雄富邦馬拉松」今天鳴槍開跑；為推動綠色賽事，祭出突破歷屆最高獎金，總獎金達296萬4000元，打造高雄為運動友善城市。

「2025高雄富邦馬拉松」不僅延續往年賽事盛況，更在路線規劃、賽事活動及環保理念上升級，也持續推動運動平權，舉辦輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，並提供視障跑者參賽中陪跑者服務。

另外，響應淨零碳排，推動綠色賽事，同時祭出突破歷屆的最高獎金，富邦人壽加碼「本土選手破全國紀錄獎金」新台幣60萬元，總獎金高達296萬4000元，鼓勵跑者參加，打造高雄成為運動友善城市。

高雄市副市長李懷仁出席鳴槍儀式表示，高雄富邦馬拉松今年已邁入第15年，賽事也持續推廣馬拉松運動平權的精神，此外，競賽路線環繞7個行政區，並將再度跑進左營海軍基地，讓跑者一邊跑、一邊欣賞高雄美景。

富邦人壽執行副總經理周資為表示，很高興能與高市府運發局持續攜手於高雄富邦馬拉松深耕「運動平權」，帶給輪椅及視障跑者享受城市賽道機會，並結合男女分組、陪跑員措施、輪椅組優先起跑等機制，創造友善身障朋友的樂跑環境。

今年賽事吸引眾多跑者參與，肯亞籍選手橫掃今年度全馬牌榜，率先返回終點。國內全馬男子組第一名為林秋杰，破個人最佳紀錄勇奪寶座；而國內全馬女子組第一名則由高雄在地選手黃馨儀奪下。

運動平權組的競賽結果為競速輪椅組冠軍溫吉成、運動輪椅組冠軍楊明宏；全馬視障組男子組冠軍李協興，及全馬視障組女子組冠軍溫祐靖，半馬視障男子組冠軍賴永輝，半馬視障女子組冠軍陳金楣。

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高雄市楠梓區翠屏國中小校長黃景良，今天也在2025年高雄馬拉松完成自己第100場馬拉松賽，是他堅持14年完成的人生壯舉。

運發局局長侯尊堯表示，高雄富邦馬拉松是城市運動外交的重要平台，跑者不但享有高雄獨特的夜市美食補給，同時感受高雄的文化底蘊及在地熱情，成功吸引多國好手跨海來台競技、享受高雄山海河港之美。（編輯：李淑華）1140112