金門再設托嬰中心 陳福海：2年教育投資20億元

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（中央社記者吳玟嶸金門縣13日電）金門金城鎮鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心今天舉行動土典禮，縣長陳福海說，金城近來有許多建設，包括托嬰、運動資源等，而全金門未來2年投資在教育工程至少新台幣20億元。

鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心，坐落在金城鎮人口眾多且生活機能完備的鳳翔新莊社區，今天舉行動土典禮，陳福海、金城鎮長李誠智、無黨籍議員董森堡、許大鴻等多名議員均出席典禮。

陳福海致詞表示，近2年針對此案，縣府與社區、規劃公司召開多次設計需求及審查會議，盼能滿足社區民眾托育與多元服務空間需求，未來仍需持續思考如何活化使用場館。

陳福海說，金城鎮近年有許多建設，正在規劃將金城國中體育館拆除重建，負責小三通的水頭港旅客服務中心有望在今年底或明年初完工；縣府未來2年投資在教育工程至少20億元、各項基礎建設也最少20億元，盼能將各方面建設更加完善。

董森堡表示，此案有許多議員關注並支持，而金城鎮是金門重要的政經中心，還有安和社區、民生社區等也還沒有堪用的居民活動場所，期盼這次鳳翔新莊結合托嬰中心的作法也能推行到這些社區，未來結合多元的使用功能新建場館。

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社會處透過新聞稿表示，鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心1樓設置多元服務館，作為地區居民集會場所，提供各類型講座、健康促進、地方產業發展、樂齡及老幼共學的終身學習場所；2樓設公辦民營托嬰中心，讓居民就近使用托育資源，預計民國115年完工。

社會處也表示，近年陸續建置托嬰資源，除去年啟用烈嶼公辦民營托嬰中心與金沙鎮后浦頭社區公共托育家園外，今年底預計在金湖鎮增設1處公辦民營托嬰中心，115年也在金寧鄉設置1處公辦民營托嬰中心。（編輯：郭諭儒）1140113