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高雄青年創業挑戰賽開跑 冠軍獎金百萬元

2025/1/13 19:46（1/13 21:01 更新）
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高雄市政府青年局攜手產學界舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，13日舉行記者會，號召全國新創企業與青年創業家參與，即日起開放報名。右4為高雄市長陳其邁。（高雄市青年局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月13日
高雄市政府青年局攜手產學界舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，13日舉行記者會，號召全國新創企業與青年創業家參與，即日起開放報名。右4為高雄市長陳其邁。（高雄市青年局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市青年局攜手產學界舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，號召全國新創企業與青年創業家參與，冠軍獎金高達新台幣100萬元，總獎金更突破210萬元，即日起開放報名。

高市府青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學攜手舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，今天下午舉行記者會，宣布首屆競賽正式開跑。

競賽提案以「淨零排碳」、「AI人工智慧」與「永續發展」為核心主題，號召全國新創企業與青年創業家為高雄的永續發展注入創新能量。冠軍獎金高達100萬元，總獎金突破210萬元，即日起開放報名。

高雄市長陳其邁表示，希望針對淨零轉型及人工智慧應用等議題，有更多新創企業或青年創業家提供具有創意的解決方案。此次挑戰賽除了祭出高額獎金，更結合賽後多元輔導、產業對接與創業資源鏈結，為青創搭建實現夢想的舞台。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，創業過程除要持續開創社會價值，更應善盡企業責任。他勉勵青創家在面對挑戰時，要能堅持不懈克服困境，最終將迎來成功。

中山大學校長李志鵬呼籲青創家應以科技結合永續概念作為核心，針對淨零排碳、能源轉型與循環經濟等全球未來趨勢提出創新解決方案，引領高雄朝科技、永續的目標前進，成為城市發展中最關鍵的助力。

青年局長張以理說，參賽提案需結合高雄城市特質，對應聯合國永續發展目標（SDGs）至少一項指標，聚焦潔淨能源、永續城鎮與社區、永續消費與生產模式等領域，結合AI科技與淨零永續解決方案的創意構想，且兼顧創新性與可行性。

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青年局說明，此次競賽將評選6組獲獎團隊，冠軍可抱走最高100萬元獎金，亞軍、季軍可得50萬元與30萬元，3組佳作也能各得10萬元獎金。

此外，獲獎團隊賽後還能獲得專業培訓與市場商業媒合，並整合創投對接、天使投資及加速器等資源，完善的創業生態系統，有助團隊踏上更廣闊舞台。即日起至3月31日受理報名，詳情可至官網（https://aseinnovation.com/）查詢。（編輯：李淑華）1140113

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