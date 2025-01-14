新北捷輕軌常客回饋金逾400萬未領 2月起歸零

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北大眾捷運股份有限公司今天說，電子票證搭輕軌滿新台幣200元回饋50元優惠適用淡海與安坑輕軌，超過400萬元未領，呼籲民眾盡快到輕軌各站售票加值機台兌領，2月起歸零。

新北捷運公司透過新聞稿表示，2020年2月起推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，每年結算到隔年1月底。

新北捷運公司說，截至去年12月底，淡海輕軌有2萬4000餘人次未兌換，累計未兌換金額約295萬餘元；安坑輕軌有8529人次未完成兌換，累計未兌換金額約117萬元，民眾須在1月31日前領取。

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至於兌領方式，新北捷運公司表示，只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，可看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」就可直接在票卡加值完成兌領，適用悠遊卡、一卡通及愛金卡。

新北捷運公司說，其他票種如學生票、社福票與兒童票都可享累積搭乘，但須由票卡內扣款搭乘才可享票價累積，即基北北桃1200定期票或只用社福票扣社福點數者無法累積搭乘金額。（編輯：李明宗）1140114