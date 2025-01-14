報父母恩迴向眾生 藍議員執行長捐新北復康巴士

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市議員蔡健棠團隊執行長徐文建感念父母養育之恩，今天以台北地藏禪寺及父母親的名義，捐贈1輛復康巴士，這是市府第839輛復康巴士，提供接送弱勢身心障礙者或患者就醫。

復康巴士捐贈儀式在市府舉行，由徐文建與台北地藏禪寺會善法師將象徵性的捐贈車輛鑰匙，贈給代表接受的副市長劉和然。徐文建家人、國民黨市議員蔡健棠伉儷與會。

徐文建接受中央社記者訪問表示，「要感恩的人太多，那就謝天吧」，此次捐贈復康巴士，除感恩父母親徐傳送、林月猜外，也感謝社會。車輛特別貼上地藏菩薩像，如同菩薩的千行萬行，行駛在每個巷弄街道，協助身心障礙者使用復康巴士，也祈求生病的人康復。

台北地藏禪寺會善法師表示，徐文建在父親生病期間，為父親遠走3趟中國安徽省九華山祈福；父親往生後，他日以繼夜頌經迴向還捐車，善行孝心令人欽佩。

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劉和然表示，蔡健棠與徐文建都是孝子，照顧年長父母照顧親力親為；徐文建在長輩離世後，捐贈復康巴士嘉惠身心障礙者令人感動。

社會局說，這次受贈是新北市第839輛復康巴士，其中768輛都是民間的愛心與付出；因逐年汰換達，實際營運總數為571輛，一起公私協力提供行動不便長者，及身心障礙者安全的交通工具。（編輯：方沛清）1140114