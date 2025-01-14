雲林縣府行銷年菜和伴手禮 過年輕鬆上菜

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣農業處今天舉辦年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮推廣活動，縣長張麗善表示，雲林是台灣最大糧倉，也是重要畜禽生產地，向民眾推薦優質年菜和伴手禮盒，過年輕鬆上菜。

推廣活動上商家準備商品供民眾試吃，也可以直接下單訂購年菜。張麗善表示，身為職業婦女，每到農曆過年，就要開始準備一系列的年菜，從除夕到初一招待親朋好友、初二女兒回娘家，想讓家人吃得健康又有變化，平日上班又沒有時間上傳統市場準備年菜，可直接採買雲林畜禽產品及漁產業者推出的優質年菜。

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張麗善指出，雲林縣是台灣最大糧倉、也是重要畜禽生產縣市，無論是養豬、養雞、水禽都是全台大宗，豬隻飼養153萬頭（占全台約29.4%）、肉雞飼養近1000萬隻（佔全台19.19%）、水禽飼養約257萬隻（佔全台39%），畜禽產業產值高達新台幣442億元，且縣內畜禽屠宰加工廠也為全台最多，產品也最多元化。

雲林縣虎尾鎮農會推出虎霸王花生禮盒，總幹事蔡武吉表示，農會生產的伴手禮皆有生產履歷，且符合食安規定，「吃花生好事花生」迎合市場推出喜氣的禮盒，恰逢農曆過年，訂單暴增，員工已連續加班逾1個月。（編輯：郭諭儒）1140114