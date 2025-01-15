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高雄迎「吉伊卡哇」 特色候車亭、400組路燈旗登場

2025/1/15 12:47
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將自1月25日起在愛河灣及16至18號碼頭登場；高市府近日陸續布置「吉伊卡哇」公車候車亭及路燈旗為活動宣傳。

高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日在愛河灣及16至18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）登場；今年燈會將以「吉伊卡哇（chiikawa）」為主題，吸引參觀人潮。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，為迎接「吉伊卡哇」到來，市府已陸續於市區街道露出公車候車亭及路燈旗，後續將有更多「吉伊卡哇」主題輸出物陸續登場；市府也將緊鑼密鼓籌備燈會相關活動。

高市府表示，目前「吉伊卡哇」候車亭及400組路燈旗已開始露出，民眾在等候公車或行經市區道路時，也可與「吉伊卡哇」合影拍照。

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觀光局表示，2025高雄冬日遊樂園除了「吉伊卡哇」，今年市府再次與台灣港務公司合作，讓16至18號碼頭化身為碼頭樂園，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施、餐飲市集與親子互動表演等。

此外，燈會期間每週都有精彩活動，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心也有燈光秀展演；配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每天下午3時至晚間10時實施交通管制，呼籲民眾多加利用公共運輸前往。（編輯：陳仁華）1140115

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