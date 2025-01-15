春節返鄉出遊潮 高屏增公共運輸疏運量能

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）農曆春節將至，高雄區監理所今天表示，已協調高墾線共營客運業者，春節期間每日提供230班次，並視人潮加開熱門路線班次；另外90條國道客運路線最低票價6折優惠。

高雄區監理所、高雄市區監理所、南區養護工程分局與南區公路新建工程分局等單位今天聯合舉辦民國114年度高屏地區春節疏運記者會，說明高雄及屏東地區公共運輸疏運量能籌措及優惠等措施。

高雄區監理所表示，已協調高墾線共營客運業者籌備充足疏運量能，春節期間每日提供230班次，並視人潮加開熱門路線班次，如「9189墾丁快線」將增班至58班次，另有全新的「9117B墾丁機場快線」吸引遊客。

此外，屏東縣政府舉辦屏東燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等活動，相關客運公司每日提供至少142班次服務，便利遊客搭乘前往。

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公路局今年春節期間也推出客運優惠措施，90條國道客運路線最低票價6折折扣，北高長途客運路線折扣下票價不到新台幣400元，也首度納入轉乘指定幸福巴士享有免費優惠，及台灣好行路線電子票證半價等。

高雄區監理所並表示，春節期間在風景區、省道重要路段將加強監警聯合稽查，以確保旅客乘車安全。另外建議民眾可提前規劃替代道路，確保春節出行順暢。（編輯：李淑華）1140115