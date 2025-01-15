加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

春節返鄉出遊潮 高屏增公共運輸疏運量能

2025/1/15 16:44（1/15 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節即將到來，高雄區監理所等單位15日聯合舉行春節疏運記者會，說明高雄及屏東地區公共運輸疏運量能籌措及優惠等措施。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月15日
農曆春節即將到來，高雄區監理所等單位15日聯合舉行春節疏運記者會，說明高雄及屏東地區公共運輸疏運量能籌措及優惠等措施。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）農曆春節將至，高雄區監理所今天表示，已協調高墾線共營客運業者，春節期間每日提供230班次，並視人潮加開熱門路線班次；另外90條國道客運路線最低票價6折優惠。

高雄區監理所、高雄市區監理所、南區養護工程分局與南區公路新建工程分局等單位今天聯合舉辦民國114年度高屏地區春節疏運記者會，說明高雄及屏東地區公共運輸疏運量能籌措及優惠等措施。

高雄區監理所表示，已協調高墾線共營客運業者籌備充足疏運量能，春節期間每日提供230班次，並視人潮加開熱門路線班次，如「9189墾丁快線」將增班至58班次，另有全新的「9117B墾丁機場快線」吸引遊客。

此外，屏東縣政府舉辦屏東燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等活動，相關客運公司每日提供至少142班次服務，便利遊客搭乘前往。

google news透過 Google News追蹤中央社

公路局今年春節期間也推出客運優惠措施，90條國道客運路線最低票價6折折扣，北高長途客運路線折扣下票價不到新台幣400元，也首度納入轉乘指定幸福巴士享有免費優惠，及台灣好行路線電子票證半價等。

高雄區監理所並表示，春節期間在風景區、省道重要路段將加強監警聯合稽查，以確保旅客乘車安全。另外建議民眾可提前規劃替代道路，確保春節出行順暢。（編輯：李淑華）1140115

#公路局
#屏東縣政府
#高雄區
#高雄市區監理所
#高雄區監理所
#南區養護工程分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：