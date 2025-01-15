竹市調整道路標線畫錯 市府：費用廠商負擔

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）時代力量竹市議員說，市府為了調整光復路的高速公路下方涵洞外標線，日前重鋪柏油，未料廠商竟畫錯標線，質疑市府未做好管理，浪費公帑。竹市府表示，重畫的衍生費用由廠商負擔。

蔡惠婷今天向中央社記者表示，有民眾反映光復路的高速公路下方涵洞外槽化線位置不佳，依正常行車軌跡會容易壓到槽化線。

蔡惠婷說，日前會同多名市議員議員、竹市府交通處現勘後，交通處先塗掉舊的槽化線，改畫新的標線，由於新舊標線交疊易讓民眾識別混淆，因此交通處決定重鋪柏油、畫新標線。

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蔡惠婷指出，未料外包施工廠商疑拿到舊設計圖，再次畫出原本的槽化線，雖然後續廠商刨除重畫，仍已浪費重鋪柏油、畫線等費用，質疑市府未做好監工、管理，造成公帑無謂浪費。

新竹市府交通處表示，經查光復路涵洞處標線劃設錯誤，是因廠商未依審定圖說劃設，當日現場督導即要求廠商改善，現已改善完成，重劃衍生費用由廠商負擔。（編輯：張銘坤）1140115