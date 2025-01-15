加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北宜苗明白天10度以下 冷氣團18日減弱各地上午高溫逾20度
首頁 / 地方

竹市調整道路標線畫錯 市府：費用廠商負擔

2025/1/15 19:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）時代力量竹市議員說，市府為了調整光復路的高速公路下方涵洞外標線，日前重鋪柏油，未料廠商竟畫錯標線，質疑市府未做好管理，浪費公帑。竹市府表示，重畫的衍生費用由廠商負擔。

蔡惠婷今天向中央社記者表示，有民眾反映光復路的高速公路下方涵洞外槽化線位置不佳，依正常行車軌跡會容易壓到槽化線。

蔡惠婷說，日前會同多名市議員議員、竹市府交通處現勘後，交通處先塗掉舊的槽化線，改畫新的標線，由於新舊標線交疊易讓民眾識別混淆，因此交通處決定重鋪柏油、畫新標線。

google news透過 Google News追蹤中央社

蔡惠婷指出，未料外包施工廠商疑拿到舊設計圖，再次畫出原本的槽化線，雖然後續廠商刨除重畫，仍已浪費重鋪柏油、畫線等費用，質疑市府未做好監工、管理，造成公帑無謂浪費。

新竹市府交通處表示，經查光復路涵洞處標線劃設錯誤，是因廠商未依審定圖說劃設，當日現場督導即要求廠商改善，現已改善完成，重劃衍生費用由廠商負擔。（編輯：張銘坤）1140115

蔡惠婷
議員憂建功國中部人數超量 竹市：評估總量限制議員質疑購物節標案圖利廠商 竹市府：依法招標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：