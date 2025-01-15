新北板殯說明會群眾上台喊反對 場面混亂提早結束

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（中央社記者趙敏雅新北15日電）新北市民政局今天晚間舉行新北市立殯儀館規劃優化說明會，反對原地改建民眾情緒激動，會中衝上講台大喊「反對」，場面火爆，說明會提前在7時40分許結束。

新北市立殯儀館（簡稱，板殯）民國74年完工，因設備老化、禮廳與冰櫃不足，衍生噪音、交通問題等，殯儀館拆遷或現址改建討論多年。新北市政府民政局表示，因應死亡人口逐年攀升，有急迫性及必要性調整殯葬設施，在現階段提出板殯優化方案，因應未來問題。

晚間7時，新北市民政局在新埔國中舉辦板殯規劃優化說明，中國國民黨籍新北市議員周勝考會前與多名板橋區里長喊「反對板殯原地改建」，多人高舉牌子及白布條。新北市政府殯葬管理處副處長許力友說明優化方案過程中，反對群眾不斷吹哨音、敲打，周勝考與群眾衝上台喊「說明會無效」，意圖阻止殯葬處簡報。

周勝考提及，中國國民黨籍新北市議員陳明義在議會說「誰反對（殯儀館）就去誰家」。陳明義大喊「不要亂講話」後，衝上講台和周勝考對質。

板橋宏翠里長黃一晉與板橋新海里長宋靜庭一度起口角衝突，黃一晉表態「反對板殯擴建」，並指改善就是擴建；宋靜庭不斷強調她沒有提議擴建，認為遭到抹黑。

說明會表定晚間9時結束，由於場面過於混亂，不少民眾拿到麥克風後被打斷發言。

新北市政府民政局長林耀長表示，已無法有效溝通，民眾可到民政局網站填寫意見，7時40分許提前結束。

新北市民政局宣布說明會結束後，民主進步黨新北市議員黃淑君拍桌怒吼，質疑市府不讓民進黨籍議員發言，她表示說明會前市府沒有跟里長說明，並說「不要講擴建跟遷移，拆掉板殯啦」。

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宋靜庭會後受訪說，場面衝突在預期內，她沒有反對板殯遷建，板殯改善與遷建並非二選一。她表示新海里在「搖滾區第一排」，里民每天看棺木、飽受噪音干擾，「搬遷是新海里唯一選項，若執行有困難，是否該先改善現有問題？」她希望里民的聲音能被聽見，但這次說明會一些人不讓真正受影響的居民表達意見。

林耀長說，目前尚未對板殯作出任何決定，18日如期舉行第2場次說明會，廣徵在地民眾意見，尋求最佳方案。許力友表示，說明會與都市計畫變更、環境評估都無關。（編輯：李錫璋）1140115

新北市民政局15日晚間舉行首場新北市立殯儀館規畫優化說明會，現場有不少反對原地改建的民眾高舉標語、拉開白布條抗議。中央社記者趙敏雅攝 114年1月15日