北市盼以羞恥心阻酒駕累犯 照片放大7倍印彩色張貼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市祭出針對酒、毒駕累犯新招，犯3次以上且設籍台北市者，照片將以A4彩色印製，且放大7倍，張貼於鄰里公布欄及各派出所公布欄，希望用羞恥心理加重嚇阻效果。

北市交通事件裁決所今天表示，依據道路交通管理處罰條例第35條第3項及第5項，10年內第2次違反酒（毒）駕及拒測違規者，得公布姓名、照片及違法事實；每2週於交通局及裁決所網頁公布酒（毒）駕累犯資訊，累計已公布64次，共1526人次、1435人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

裁決局說，為精進酒（毒）駕累犯公告措施，針對酒（毒）駕累犯3次以上設籍北市者，將印製A4彩色照片並放大7倍，連同姓名及違規事實公告於鄰里公布欄及各派出所公布欄，利用民眾羞恥心理加重嚇阻效果，約束酒（毒）駕累犯，落實酒駕零容忍。

裁決所提醒，酒駕違規會面臨高額罰款及吊扣駕照（機車1年、汽車2年），累犯加重處分；警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，酒測值高逾0.25mg/L涉公共危險罪，春節尾牙應酬季，呼籲民眾勿心存僥倖。（編輯：方沛清）1140116