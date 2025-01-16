時隔數十年 瀕危草鴞蹤跡重現濁水溪

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）有民眾去年在濁水溪出海口搶救受傷的草鴞，林業及自然保育署南投分署今天表示，經生態調查，時隔數十年後草鴞重現濁水溪，對於保護台灣本土鳥類具有重要意義。

林業及自然保育署南投分署表示，近年有民眾在麥寮濁水溪出海口及二水生態保育站附近，陸續目擊草鴞活動的紀錄，為中部地區再現草鴞開啟一線曙光。

南投分署啟動調查計畫，委託研究團隊在濁水溪下游利用錄音機收集環境聲源方式，分析草鴞鳴叫聲，來確認其出現情形，初步結果於濁水溪下游至出海口監測到6處草鴞頻繁活動的熱區，其中在濁水溪出海口甚至全年各月份均有草鴞活動紀錄。

南投分署說，根據已知的調查顯示，草鴞分布範圍以西南地區族群數量較為穩定，然約50至70多年前，草鴞在台中、南投、彰化、雲林等中部地區淺山丘陵和農田環境的紀錄並不算罕見。

南投分署指出，根據民國107年的調查計畫，中部地區的調查樣區已幾乎未記錄到草鴞出沒，推測中部地區淺山在人口發展壓力下，適合草鴞的棲地減少，造成族群銳減。

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南投分署長李政賢認為，本次調查確認稀有的瀕危物種草鴞睽違數十年後再次出現在濁水溪流域內活動，是一件鼓舞人心的消息，也是進一步推動生物多樣性保育工作的契機。

南投分署強調，儘管草鴞在濁水溪流域的活動顯示當地生態環境中的復甦跡象，但環境的變遷、農藥使用、棲息地破壞及遊蕩犬侵擾等問題仍然對草鴞的生存構成嚴重威脅，分署將透過國土綠網串聯人網及整合各界資源，促進跨域合作、公私協力，共同致力於維護或營造友善野生動物棲息環境。（編輯：郭諭儒）1140116