關心年前農產品供應情形 陳其邁巡訪果菜市場

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）農曆春節將至，高雄市長陳其邁今天巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，了解春節期間民生物資供應情況。有蔬菜攤商表示，高雄目前菜價已回穩，部分蔬菜比去年同期便宜。

陳其邁巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，了解春節期間民生物資供應情況，並向現場果菜攤商、供應商及市民拜早年，及發送蛇年春聯與小紅包。民進黨立委邱議瑩、許智傑等人也陪同拜年。

陳其邁為攤商加油打氣並握手致意，現場民眾也熱情開心合影，互道新年恭喜。有蔬菜攤商表示，高雄目前菜價已回穩，部分蔬菜比去年同期便宜。

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農業局表示，春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果550噸、蔬菜1820公噸，鳳山果菜市場可供應青果651公噸、蔬菜690公噸，高雄花卉可供應花卉約34萬9000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3200頭。

農業局指出，高雄作為全台最大蜜棗產區，有超過715公頃的種植面積，冬季時，得天獨厚的日夜溫差，讓蜜棗生長碩大飽滿、皮薄多汁。「高雄首選電商平台」即日起推出年節伴手禮專區，有高品質的高雄首選蜜棗禮盒，還有多款應景禮品供選購，是新春送禮或年節祭祀的好選擇。（編輯：郭諭儒）1140116