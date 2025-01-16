加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
首頁 / 地方

關心年前農產品供應情形 陳其邁巡訪果菜市場

2025/1/16 15:07（1/16 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（前中）16日巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，了解春節期間民生物資供應情況，並向現場果菜攤商、供應商及市民拜早年。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月16日
高雄市長陳其邁（前中）16日巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，了解春節期間民生物資供應情況，並向現場果菜攤商、供應商及市民拜早年。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）農曆春節將至，高雄市長陳其邁今天巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，了解春節期間民生物資供應情況。有蔬菜攤商表示，高雄目前菜價已回穩，部分蔬菜比去年同期便宜。

陳其邁巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，了解春節期間民生物資供應情況，並向現場果菜攤商、供應商及市民拜早年，及發送蛇年春聯與小紅包。民進黨立委邱議瑩、許智傑等人也陪同拜年。

陳其邁為攤商加油打氣並握手致意，現場民眾也熱情開心合影，互道新年恭喜。有蔬菜攤商表示，高雄目前菜價已回穩，部分蔬菜比去年同期便宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農業局表示，春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果550噸、蔬菜1820公噸，鳳山果菜市場可供應青果651公噸、蔬菜690公噸，高雄花卉可供應花卉約34萬9000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3200頭。

農業局指出，高雄作為全台最大蜜棗產區，有超過715公頃的種植面積，冬季時，得天獨厚的日夜溫差，讓蜜棗生長碩大飽滿、皮薄多汁。「高雄首選電商平台」即日起推出年節伴手禮專區，有高品質的高雄首選蜜棗禮盒，還有多款應景禮品供選購，是新春送禮或年節祭祀的好選擇。（編輯：郭諭儒）1140116

陳其邁
蔡易餘：南部空運貨運樞紐 可設在嘉義水上機場輝達亞洲研發中心將設高雄？陳其邁：尊重輝達考量
邱議瑩
邱議瑩高雄大寮市場發春聯 里長率50名志工助陣黃國昌指財劃法表決缺席 邱議瑩：討論、投票都在場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：