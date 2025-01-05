邱議瑩高雄大寮市場發春聯 里長率50名志工助陣

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）爭取民進黨高雄市長參選提名的民進黨高雄市立委邱議瑩今天下午在大寮成功黃昏市場發春聯，當地里長與50名志工熱情相挺，採買民眾也紛紛表達加油，凍蒜聲不絕於耳。

邱議瑩說，年節將近，市場採買民眾開始為過年做準備，自己也準備「贏新年」春聯和民眾分享喜氣，並祝大家贏新年、贏整年，和邱議瑩一起贏。

大寮區後庄里里長鄭德文與50名志工熱情相挺，邱議瑩表示感謝，更直呼大寮鄉親的行動力相當驚人，1月的高雄雖有些寒風，但現場民眾的加油和鼓勵，都轉化成溫暖的動力。

邱議瑩說，接下來會抓緊時間，一步一腳印走遍高雄各大市場，分享贏新年的喜氣。

邱議瑩團隊表示，此次準備4000份「贏新年」春聯，在民眾的踴躍索取下，很快就全部發送完畢；市場攤商也紛紛回贈蒜頭等吉祥物品，祝福邱議瑩在大寮新春開喜、獲得好成績。

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此外，高雄市議長康裕成今天也啟動拜年行程，上午前往多個市場發送特製春聯及紅包袋，逾4000份開運紅包袋搶發一空。她並透露接下來1月11日、18日及24日，將繼續穿梭各大市場發送春聯及紅包。

康裕成表示，盼透過春聯及紅包袋，祝福市民新年滿載好運與福氣。她也期許市府團隊在新年能更貼近照顧市民生活，加速老舊傳統市場活化與提升軟硬體設施，聆聽攤商與市民心聲，提供實際幫助。（編輯：李淑華）1140105