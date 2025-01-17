彰化南郭國小活動中心拆除重建 估115年底完工

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（中央社記者吳哲豪彰化縣17日電）彰化縣政府今天拆除彰化市南郭國小活動中心，因已使用近50年，結構安全有疑慮，將重建全新的活動中心與地下停車場共構空間，預計民國115年底完工。

彰化縣政府上午在南郭國小舉行活動中心拆除重建暨地下停車場興建工程動土典禮，縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程局分局長傅立祥等人出席。

王惠美致詞時說，活動中心經評估結構安全有疑慮，爭取到公路局補助興建地下停車場經費後，決定拆除重建，另設地下停車場，總工程經費為新台幣2億9000多萬元，預計115年底完工。

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王惠美指出，縣府打造活動中心與地下停車場共構空間，提供2800名師生體育活動、藝文表演與教學研習場所，且開放民眾使用停車場，預計將有汽車82格、機車26格，解決彰化市區停車需求。

彰化縣教育處指出，新建活動中心設計主題為「南郭森丘—八卦山下的綠野循環森體劇場」，建築外觀以灰白色為基底，搭配黃綠配色山形立面與水波紋景觀設計，展現八卦山生態系及南郭坑溪自然意象，與校園的活力氛圍相得益彰。（編輯：郭諭儒）1140117