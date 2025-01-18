台南六甲落羽松季開幕 嫣紅美景綻放

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南六甲落羽松嫣紅綻放，2025年落羽松季今天開幕，台南市長黃偉哲邀請遊客把握落羽松轉紅季節欣賞美景，看看不一樣的台南之美。

「2025落羽松季-稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」今天開幕，黃偉哲到場互動，發放甜蜜棉花糖，他表示，六甲落羽松美景遠近馳名，也是台南知名打卡熱點，六甲美食小吃、歷史文化與藝文風景，也值得一遊。

今年六甲落羽松季以「稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」為主題，布置可愛多元裝置藝術，包括六甲吉祥物、二監小龍年迎福、「巷仔Niau」等，再搭配嫣紅落羽松森林，留下美好回憶。

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開幕活動現場設有在地農特產品、文創商品、政令宣導推廣攤位等，主舞台也規劃音樂、舞蹈表演及街頭藝人互動秀。

六甲區公所提醒，落羽松地面凸起許多氣根，遊客賞景應注意自身安全，勿踐踏花草，保護周圍可愛裝置藝術。（編輯：郭諭儒）1140118