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2025金門馬落幕 廈門選手打破女子半馬組10年紀錄

2025/1/19 13:06（1/19 13:36 更新）
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2025金門馬拉松19日舉行競賽組賽事，來自廈門的選手黃雪梅（中）奪下半馬組女子冠軍。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月19日
2025金門馬拉松19日舉行競賽組賽事，來自廈門的選手黃雪梅（中）奪下半馬組女子冠軍。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月19日
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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）2025金門馬拉松今天舉行競賽組賽事，來自廈門的選手黃雪梅奪下半馬組女子冠軍，以1小時15分46秒成績，打破2014年由台灣選手許玉芳保持10年的1小時18分46秒紀錄。

2025金門馬拉松昨天由健康休閒組揭開序幕，今天進行競賽組賽程，共有來自22個國家、約7000名選手參賽；此次金門馬「解鎖新賽道」，暫別金門大橋，賽事賽道沿途會經過莒光樓、雙鯉古地等景點及古蹟，金防部也在古寧頭牌樓前設有防禦武器與戰地設備，讓跑者體驗金門戰地風情。

今年賽事是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次有中國選手參賽，半馬女子組冠軍是來自廈門的黃雪梅，她也是2024巴黎奧運「大眾馬拉松」女子組冠軍，此次在半馬組跑出1小時15分46秒成績，打破2014年由台灣選手許玉芳保持10年的1小時18分46秒紀錄。

黃雪梅接受聯訪表示，這是首次參加金門馬，「跑起來氛圍非常輕鬆」，雖然路上人車管制較少，但大家都很有秩序；她也說，高低起伏賽道仍有一定難度，但對比賽成績很滿意。

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根據金門縣教育處提供資料，此次全馬男子組、女子組冠軍均由來自肯亞選手拿下，全馬男子組第1名選手Joseph Mwangi Ngare成績2小時19分05秒、全馬女子組第1名選手Jemimah Wayua Musau成績2小時46分05秒，但都沒有突破金門馬拉松場地紀錄。

此外，2025金門馬也首度加頒鼓勵台灣選手特別獎勵金，因此全馬女子組第4名朱盈穎及全馬男子組第9名張景敦各獲新台幣2萬元獎金。（編輯：陳仁華）1140119

2025金門馬拉松19日舉行競賽組賽事，此次金門馬「解鎖新賽道」，暫別金門大橋，賽事賽道沿途會經過莒光樓、雙鯉古地等景點及古蹟，金防部也在古寧頭牌樓前設有防禦武器與戰地設備，讓跑者體驗金門戰地風情。（金門縣教育處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月19日
2025金門馬拉松19日舉行競賽組賽事，此次金門馬「解鎖新賽道」，暫別金門大橋，賽事賽道沿途會經過莒光樓、雙鯉古地等景點及古蹟，金防部也在古寧頭牌樓前設有防禦武器與戰地設備，讓跑者體驗金門戰地風情。（金門縣教育處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月19日
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