車輛轉彎易遭A柱擋視線 基隆6處行穿線退縮

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市因多數行穿線緊貼路口，易造成車輛轉彎時，駕駛視線被A柱遮擋發生事故，議員提議將行穿線退縮距路口數公尺，加強行人安全。市府說，完成6處路口改善，持續適時調整。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，基隆市由於多數行穿線緊貼路口，易造成轉彎車不容易發現行人，建議市府重新檢討每一處路口，並將行穿線設置離路口遠一些。韓世昱並在議會提議，請市府針對全市路口總體檢，讓基隆成為有愛、安全的城市。

基隆市政府交通處表示，行穿線設置需考量各路口轉角視距、行人停等空間、行人穿越距離等條件予以劃設，推動行穿線退縮應搭配人行道無障礙坡道、定位磚等實體設施調整，需適時配合道路工程改善案辦理。

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市府交通處交通工程科長章志華今天指出，截至去年11月底，市府已針對部分轉角視距不良、易造成車輛A柱阻擋視線，包含忠一路和孝二路口、仁二路和愛三路口、信一路和義四路口、基金三路和武隆街口、安樂路二段和安和一街口、源遠路355號前路口，共6處辦理行穿線退縮。

章志華說，交通處今年也會持續配合工務處執行人行環境改善工程，在南榮路、過港路、光明路等處，適時調整行穿線。（編輯：方沛清）1140119