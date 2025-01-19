加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TikTok在美「不賣就禁」生效前關閉 將與川普合作解決
首頁 / 地方

車輛轉彎易遭A柱擋視線 基隆6處行穿線退縮

2025/1/19 13:07（1/19 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市因多數行穿線緊貼路口，易造成車輛轉彎時，駕駛視線被A柱遮擋發生事故，議員提議將行穿線退縮距路口數公尺，加強行人安全。市府19日表示，已完成仁二路和愛三路口（圖）等共6處路口改善。中央社記者王朝鈺攝 114年1月19日
基隆市因多數行穿線緊貼路口，易造成車輛轉彎時，駕駛視線被A柱遮擋發生事故，議員提議將行穿線退縮距路口數公尺，加強行人安全。市府19日表示，已完成仁二路和愛三路口（圖）等共6處路口改善。中央社記者王朝鈺攝 114年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市因多數行穿線緊貼路口，易造成車輛轉彎時，駕駛視線被A柱遮擋發生事故，議員提議將行穿線退縮距路口數公尺，加強行人安全。市府說，完成6處路口改善，持續適時調整。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，基隆市由於多數行穿線緊貼路口，易造成轉彎車不容易發現行人，建議市府重新檢討每一處路口，並將行穿線設置離路口遠一些。韓世昱並在議會提議，請市府針對全市路口總體檢，讓基隆成為有愛、安全的城市。

基隆市政府交通處表示，行穿線設置需考量各路口轉角視距、行人停等空間、行人穿越距離等條件予以劃設，推動行穿線退縮應搭配人行道無障礙坡道、定位磚等實體設施調整，需適時配合道路工程改善案辦理。

google news透過 Google News追蹤中央社

市府交通處交通工程科長章志華今天指出，截至去年11月底，市府已針對部分轉角視距不良、易造成車輛A柱阻擋視線，包含忠一路和孝二路口、仁二路和愛三路口、信一路和義四路口、基金三路和武隆街口、安樂路二段和安和一街口、源遠路355號前路口，共6處辦理行穿線退縮。

章志華說，交通處今年也會持續配合工務處執行人行環境改善工程，在南榮路、過港路、光明路等處，適時調整行穿線。（編輯：方沛清）1140119

韓世昱
歷史建築基隆中學校官舍遭批如廢墟 市府限改善基隆槓子寮山區遭倒大量廢棄物 市府：已送檢偵辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：