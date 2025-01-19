南橫公路東段向陽至利稻間歇落石 晚間預警性封閉

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（中央社記者李先鳳台東縣19日電）南橫公路東段向陽至利稻路段因155.2K邊坡仍持續有間歇落石，隨時有致災風險，並考量夜間視線不佳易生危險，為維護用路人行車安全，今天下午5時起預警性封閉道路。

公路局南區養護工程分局關山工務段表示，台東海端鄉台20線155.2K栗園路段18日上午發生邊坡坍方，導致道路阻斷無法通行，經派遣廠商機具搶災，已於當天下午5時15分搶通恢復正常通行，晚間預警性封閉道路；今天巡查後，已於上午8時30分解除預警性封閉並開放車輛通行。

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關山工務段指出，考量夜間視線不佳，且邊坡仍持續有間歇落石發生，今天下午5時預警性封閉道路，明天上午道路巡視，確認道路災害狀況及安全無虞後，再開放車輛通行，請用路人注意。

南區養護工程分局提醒，有意上山遊客請事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候，盡量避免上山。（編輯：陳仁華）1140119