台中清水拔蘿蔔3千人擠爆農田 親子體驗農家甘苦

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中清水區今天舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」，原本預計300人的活動，卻吸引3000人湧入體驗，全家總動員擠爆農田，親子體驗農作樂趣攜手拔蘿蔔。

冬季是白蘿蔔盛產季節，民進黨台中市議員楊典忠與海線社團在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。楊典忠指出，原本預計300多人活動，未料吸引3000多人全家總動員，農田擠滿人潮。

楊典忠指出，利用稻作收成後農閒期間種植蘿蔔，在農曆年前可採收，親子體驗農民採收農作辛苦，增加現代人對農業認同度與參與感。民進黨立委何欣純也一同拔蘿蔔，她表示，親子拔菜頭是學習食農教育的最佳場域。

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台中市南區國光社區發展協會年前寒冬送愛心年糕，今天出動50名志工製作手工年糕，民眾訂購可取回2碗，另2碗捐助弱勢戶；民進黨台中市議員陳雅惠、江肇國也加入搗年糕行列。

國光社區發展協會總幹事陳育涵表示，今年活動邁入第20年，今年使用粿挫數量15斗，1斗約可盛裝1斤量的碗約30碗，共450碗，今年有上百人訂購，購買民眾取回2碗，另2碗捐助弱勢家庭，同享過年氛圍。（編輯：陳仁華）1140119