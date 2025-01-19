虎頭埤水岸遊憩新設施開箱 南市府打造走春新亮點

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府於新化虎頭埤風景區打造「虎埤泛月」環境生態遊憩設施及露營區，今天舉辦開箱活動，市長黃偉哲前往體驗，盼水岸遊憩新環境成為民眾春節假期出遊好去處。

台南市政府觀光旅遊局安排開箱活動，包括生態導覽、「蛇型雕手」植栽綠生活手作體驗及特色市集等，遊客可於虎頭埤自然生態及優美樹林環境下逛市集、野餐、健行、休憩或露營，並於特色產品展售中心採買在地伴手禮。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，虎頭埤已有150多年歷史，市府近年除舉辦泳渡虎頭埤等活動，更積極優化周邊設施，包括之前完工全齡式地景遊憩場，以及今天開箱的露營區、環境生態遊憩設施，盼讓遊客徜徉山水間，值得民眾在春節連假期間安排行程到虎頭埤一遊。

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觀光旅遊局提供資料指出，市府團隊持續在虎頭埤風景區營造山、林、水岸及人文地景結合優質場域，並與交通部觀光署及西拉雅國家風景區管理處合作，前期完工全齡式地景遊憩場曾獲公共工程金質獎肯定。

觀旅局指出，此次啟用區域工程運用虎頭埤既有山水地形及節點，打造東岸探索露營區與雨豆樹廣場，南岸道路、三粒亭廣場及南洋杉廣場等，於春節前落成啟用，讓遊客體驗虎頭埤親子、樂齡及無障礙環境。（編輯：陳仁華）1140119