相信音樂一路向東演唱會挺花蓮 縣府推超值農特產

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）相信音樂團隊舉辦「Just Love It !一路向東」公益演唱會，昨、今兩天在玉里鎮及花蓮市同步展開，盼傳遞互助共好的溫暖精神；縣府以在地特產與超值優惠感謝音樂團隊和民眾。

花蓮縣政府表示，特別匯集近50家花蓮在地優質商家，在玉里鎮和花蓮市演唱會旁設攤，從著名的蜜香茶品、縱谷的有機米，到傳統老店的伴手禮，呈現花蓮多元、豐富的農特產品，讓遊客能一站購足。

為回饋支持民眾，演唱會現場旁的「農村樂市集」也推出集點抽獎活動，消費滿百元即可集1點，集滿5點即可兌換摸彩券一張，有機會獲得最高價值3000元，200多組的各式精美的優質農產組合及體驗產品，還有「五月天花蓮大西瓜」5月份宅配到家。

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花蓮縣長徐榛蔚表示，非常感謝相信音樂團隊、五月天、共同發起支持的歌手們以及一起響應活動的民眾，這一次的公益演唱會與搭配活動的舉行，不僅帶動周圍住宿與產業銷售成長，也讓花蓮的安全、美好與豐饒形象再次傳遞給大家，同時也為在地觀光產業復甦帶來更多希望，為地方注入新活力。

此外，縣府也非常感謝每一位到訪花蓮的民眾，串起了對花蓮的支持；截至18日止摸彩券已兌換超過1000張，將在1月22日於花蓮縣政府農業處臉書專頁公告得獎名單；同時為提供更便利的購物體驗，品嚐到最新鮮的特產，在活動現場也設有宅配服務櫃台，協助民眾將採購的伴手禮以最便利的方式送達，不管是親友送禮或家庭採購都非常方便。（編輯：李淑華）1140119