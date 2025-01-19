加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

相信音樂一路向東演唱會挺花蓮 縣府推超值農特產

2025/1/19 18:32（1/19 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「Just Love It !一路向東」公益演唱會18、19日兩天在玉里鎮及花蓮市同步展開，花蓮縣政府特別匯集近50家在地優質商家在演唱會旁設攤，讓遊客能購足花蓮農特產品。中央社記者李先鳳攝 114年1月19日
「Just Love It !一路向東」公益演唱會18、19日兩天在玉里鎮及花蓮市同步展開，花蓮縣政府特別匯集近50家在地優質商家在演唱會旁設攤，讓遊客能購足花蓮農特產品。中央社記者李先鳳攝 114年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）相信音樂團隊舉辦「Just Love It !一路向東」公益演唱會，昨、今兩天在玉里鎮及花蓮市同步展開，盼傳遞互助共好的溫暖精神；縣府以在地特產與超值優惠感謝音樂團隊和民眾。

花蓮縣政府表示，特別匯集近50家花蓮在地優質商家，在玉里鎮和花蓮市演唱會旁設攤，從著名的蜜香茶品、縱谷的有機米，到傳統老店的伴手禮，呈現花蓮多元、豐富的農特產品，讓遊客能一站購足。

為回饋支持民眾，演唱會現場旁的「農村樂市集」也推出集點抽獎活動，消費滿百元即可集1點，集滿5點即可兌換摸彩券一張，有機會獲得最高價值3000元，200多組的各式精美的優質農產組合及體驗產品，還有「五月天花蓮大西瓜」5月份宅配到家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮縣長徐榛蔚表示，非常感謝相信音樂團隊、五月天、共同發起支持的歌手們以及一起響應活動的民眾，這一次的公益演唱會與搭配活動的舉行，不僅帶動周圍住宿與產業銷售成長，也讓花蓮的安全、美好與豐饒形象再次傳遞給大家，同時也為在地觀光產業復甦帶來更多希望，為地方注入新活力。

此外，縣府也非常感謝每一位到訪花蓮的民眾，串起了對花蓮的支持；截至18日止摸彩券已兌換超過1000張，將在1月22日於花蓮縣政府農業處臉書專頁公告得獎名單；同時為提供更便利的購物體驗，品嚐到最新鮮的特產，在活動現場也設有宅配服務櫃台，協助民眾將採購的伴手禮以最便利的方式送達，不管是親友送禮或家庭採購都非常方便。（編輯：李淑華）1140119

#五月天
#徐榛蔚
#玉里鎮
#花蓮市
#花蓮縣
#花蓮縣政府
#花蓮縣政府農業處
徐榛蔚
海上圖書館望僕號停靠花蓮港 開放至2/2中國恢復福建上海來台旅遊 花東推深度遊程
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：