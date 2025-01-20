加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格
首頁 / 地方

屏東7漁港情人節光環境營造 1/24閃耀登場

2025/1/20 15:33（1/20 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東情人節活動「曖曖在海邊」妝點漁港，其中枋寮漁港由設計師張軒豪策劃，在枋寮情人橋打造丘比特花花世界，讓人彷彿置身花海，感受濃濃愛意。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
屏東情人節活動「曖曖在海邊」妝點漁港，其中枋寮漁港由設計師張軒豪策劃，在枋寮情人橋打造丘比特花花世界，讓人彷彿置身花海，感受濃濃愛意。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東縣政府打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，以燈飾與夜間光環境營造，妝點林邊、枋寮、枋山及恆春半島等地漁港。1月24日起7座漁港新面目閃耀登場。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，屏東海岸線狹長，沿海鄉鎮漁港各有人文與地景特色，尤其夕陽餘暉更顯靜謐迷人。藝術家依漁港特色，打造不同造型燈飾與夜間光環境營造、展現屏東海岸獨特美景，提供美拍打卡必訪景點；7座漁港燈飾分布在林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港。

文化處表示，來自恆春木工藝師楊宗熏，巧妙將5200支廢棄玻璃啤酒瓶與銀合歡木材結合，在山海漁港創作作品「喚曖歸巢」，利用銀合歡木材製作鳥巢，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓期待。在紅柴坑漁港則以雙心框輪廓，搭配1314支綠色酒瓶，呈現「一生一世」，許願愛情幸福相隨、永恆一生。

枋寮及楓港漁港燈飾，文化處指出，則由設計師張軒豪策劃，在枋寮情人橋打造丘比特花花世界，讓人彷彿置身花海，感受濃濃愛意。楓港漁港也以其獨特海天一線景觀，展現出燈組4種顏色層次感，象徵在這片廣闊海洋與天空中守護大自然的愛。

後灣漁港設計概念汲取自原住民藝術家雷恩，文化處說明，其作品「排灣情語」融入排灣族梔子花、鹿及蝴蝶等文化元素，以2個心型貝殼造型呈現，代表愛情美好。

google news透過 Google News追蹤中央社

林邊水利村漁港燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景，讓漁港變成情感豐盈藝術空間，增添夢幻氛圍；琉球新漁港運用投影技術，生動呈現悠游魚群與海龜，在夜空中展現海洋世界動態美。

文化處提及，「曖曖在海邊」於1月24日至2月16日間閃耀登場，活動期間與漁港裝置合影，於2月13日前將照片上傳文化處官方臉書（Facebook）貼文，就有機會在2月14日情人節當天抽價值新台幣萬元幸福對戒。當天枋寮漁港舉辦演唱會，邀請知名歌手 王ADEN、孫淑媚、陳華、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、小樂吳思賢、吳克群開唱，一起歡度浪漫情人節。（編輯：李淑華）1140120

#吳思賢
#枋寮
#孫淑媚
#雷恩
#蕭秉治
#呂思緯
#屏東縣政府文化處
#情人節
#陳華
#楊宗熏
屏東縣林邊鄉水利村漁港燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景，讓漁港變成情感豐盈藝術空間，增添夢幻氛圍。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
屏東縣林邊鄉水利村漁港燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景，讓漁港變成情感豐盈藝術空間，增添夢幻氛圍。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
屏東縣政府打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，屏東縣枋山鄉楓港漁港以其獨特海天一線景觀，展現出「天使之翼」燈組4種顏色層次感，象徵在這片廣闊海洋與天空中守護大自然的愛。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
屏東縣政府打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，屏東縣枋山鄉楓港漁港以其獨特海天一線景觀，展現出「天使之翼」燈組4種顏色層次感，象徵在這片廣闊海洋與天空中守護大自然的愛。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
來自恆春的木工藝師楊宗熏在山海漁港創作作品「喚曖歸巢」，利用銀合歡木材製作鳥巢，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓期待。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
來自恆春的木工藝師楊宗熏在山海漁港創作作品「喚曖歸巢」，利用銀合歡木材製作鳥巢，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓期待。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：