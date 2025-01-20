屏東7漁港情人節光環境營造 1/24閃耀登場

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東縣政府打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，以燈飾與夜間光環境營造，妝點林邊、枋寮、枋山及恆春半島等地漁港。1月24日起7座漁港新面目閃耀登場。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，屏東海岸線狹長，沿海鄉鎮漁港各有人文與地景特色，尤其夕陽餘暉更顯靜謐迷人。藝術家依漁港特色，打造不同造型燈飾與夜間光環境營造、展現屏東海岸獨特美景，提供美拍打卡必訪景點；7座漁港燈飾分布在林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港。

文化處表示，來自恆春木工藝師楊宗熏，巧妙將5200支廢棄玻璃啤酒瓶與銀合歡木材結合，在山海漁港創作作品「喚曖歸巢」，利用銀合歡木材製作鳥巢，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓期待。在紅柴坑漁港則以雙心框輪廓，搭配1314支綠色酒瓶，呈現「一生一世」，許願愛情幸福相隨、永恆一生。

枋寮及楓港漁港燈飾，文化處指出，則由設計師張軒豪策劃，在枋寮情人橋打造丘比特花花世界，讓人彷彿置身花海，感受濃濃愛意。楓港漁港也以其獨特海天一線景觀，展現出燈組4種顏色層次感，象徵在這片廣闊海洋與天空中守護大自然的愛。

後灣漁港設計概念汲取自原住民藝術家雷恩，文化處說明，其作品「排灣情語」融入排灣族梔子花、鹿及蝴蝶等文化元素，以2個心型貝殼造型呈現，代表愛情美好。

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林邊水利村漁港燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景，讓漁港變成情感豐盈藝術空間，增添夢幻氛圍；琉球新漁港運用投影技術，生動呈現悠游魚群與海龜，在夜空中展現海洋世界動態美。

文化處提及，「曖曖在海邊」於1月24日至2月16日間閃耀登場，活動期間與漁港裝置合影，於2月13日前將照片上傳文化處官方臉書（Facebook）貼文，就有機會在2月14日情人節當天抽價值新台幣萬元幸福對戒。當天枋寮漁港舉辦演唱會，邀請知名歌手 王ADEN、孫淑媚、陳華、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、小樂吳思賢、吳克群開唱，一起歡度浪漫情人節。（編輯：李淑華）1140120

屏東縣林邊鄉水利村漁港燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景，讓漁港變成情感豐盈藝術空間，增添夢幻氛圍。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日

屏東縣政府打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，屏東縣枋山鄉楓港漁港以其獨特海天一線景觀，展現出「天使之翼」燈組4種顏色層次感，象徵在這片廣闊海洋與天空中守護大自然的愛。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月20日